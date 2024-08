Največji izpit za Mourinha, odkar vodi Zajca

Zaradi evropskega superpokala, v sredo se bosta za uvodno lovoriko v sezoni 2024/25 v Varšavi pomerila zmagovalca lige prvakov in lige Europa, Real Madrid in Atalanta, bodo vse povratne tekme 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo odigrane že danes. Na delu bo kar nekaj slovenskih legionarjev, nogometna Evropa pa bo še kako pozorna na spopad med Fenerbahčejem in Lillom, na katerem bodo izbranci Joseja Mourinha, med njimi je tudi Miha Zajc, v turškem navijaškem kotlu lovili zaostanek s prve tekme v Franciji (1:2).

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (povratne tekme):

Torek, 13. avgust:

Vstopnica zgolj za nastop v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov, za zadnjo stopnico, ki vodi do nogometnega raja (in 18,6 milijona evrov, kolikor prejme vsak izmed 36 udeležencev ligaškega dela), prinaša bogato nagrado, skoraj 4,3 milijona evrov. To je zelo mikaven znesek, zlasti za tiste klube, ki prihajajo iz manj bogatih nogometnih držav, zato so danes pričakujejo zelo pestri boji. Delilo se bo deset vstopnic za preboj v play-off kvalifikacij.

Nov sistem lige prvakov Liga prvakov v sezoni 2024/25 spreminja tekmovalni ustroj. Prinaša več tekem, a tudi več denarja. Večina udeležencev (29 od 36) je že znanih, sedem jih bodo podale kvalifikacije. Vsak, ki se bo uvrstil v ligaški del, bo odigral osem tekem. Dve izmed njih bodo odigrali tudi v začetku leta 2025, tako da čaka udeležence glavnega dela lige prvakov, ki je deležen ogromnih sprememb, dolga sezona. Skupinskega dela lige prvakov, kot smo ga bili vajeni v preteklosti, ne bo več. Udeleženci lige prvakov bodo v tej sezoni nastopili v ligaškem delu, ki ga bo zaznamovala skupna lestvica, na kateri bo vseh 36 klubov.

Belec lovi zaostanek proti Bajriću

S kom se bo pomeril Timi Max Elšnik v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov? Z norveškim ali poljskim prvakom? Foto: Global game media Danes bodo torej odigrane vse povratne tekme 3. kroga kvalifikacij. Dogajanje se bo začelo ob 19. uri, ko se bosta začela tudi ''slovenska'' spopada na Cipru in Norveškem. Apoel, za katerega brani Vid Belec, bo v Nikoziji skušal vrniti milo za drago Slovanu iz Bratislave, pri katerem že dolgo nastopa Kenan Bajrić. Slovaški prvaki so v 2. krogu kvalifikacij izločili Celjane, zdaj pa so na dobri poti, da napredujejo v play-off, saj so na prvi tekmi premagal Apoel z 2:0.

Na severu Norveške se bosta spopadla Bodo/Glimt in Jagiellonia Bialystok. Pri gostiteljih, ki so na prvi tekmi v gosteh zmagali z 1:0, bo zaradi zdravstvenih težav znova manjkal Nino Žugelj, pri poljskih prvakih pa bo kandidiral za nastop Dušan Stojinović. Dvoboj bo pozorno spremljal Timi Max Elšnik, saj se bo zmagovalec obračuna v play-offu spopadel z njegovo Crveno zvezdo.

Bo Mourinhu uspelo? Celjani pogledujejo v Solun.

Če bo Albert Riera s Celjani preskočil irsko oviro, ga čaka spopad s slabšim iz švedsko-grškega dvoboja. Foto: Nebojša Tejić/STA Ob 19. uri se bo začel tudi obračun v Istanbulu. Fenerbahče, eden izmed največjih turških klubov, se želi pod vodstvom novega trenerja Joseja Mourinha uvrstiti v glavni del lige prvakov. Ker pa so soigralci Mihe Zajca, slovenski reprezentant je spremljal dvoboj v Franciji s klopi za rezervne igralce, izgubili na prvi tekmi v Lillu (1:2), bodo morali za napredovanje premagati francoskega predstavnika, ki je v prejšnji sezoni dvakrat premagal Olimpijo. Bogati avstrijski podprvak Salzburg je na Nizozemsko, kjer se bo pomeril s Twentejem, pripotoval s tesno prednostjo (2:1).

Ob 19.30 se bosta v vročem Solunu pomerila PAOK in Malmö. Dvoboj na Švedskem se je končal brez zmagovalca (2:2). Tisti, ki bo potegnil krajšo, bi se lahko v play-offu kvalifikacij za ligo Europa pomeril s Celjani. Če bodo izbranci Alberta Riere seveda v četrtek izločili irskega prvaka Shamrock Rovers, ki so ga prejšnji teden v prvem dejanju 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa doma ugnali z 1:0.

Vse povratne tekme 3. kroga bodo odigrane v torek, saj bo dan pozneje v Varšavi dvoboj evropskega superpokala med Realom in Atalanto. Foto: Reuters

V najpoznejšem srečanju bo sledila še ena poslastica. Škotski podprvak Glasgow Rangers bo skušal izkoristiti ugoden rezultat s prve tekme, ko je na Poljskem remiziral (1:1) z Dinamom iz Kijeva.

Pari 4. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Young Boys (Švi) – Galatasaray (Tur)

Dinamo Zagreb (Hrv) – Qarabag (Aze)/Ludogorec (Bol)

Midtjylland (Dan)/Ferencvaroš (Mad) – Slovan Bratislava (Slk)/Apoel Nikozija (Cip)

Jagiellonia (Pol)/BodoGlimt (Nor) – Crvena zvezda (Srb)

Malmö (Šve)/PAOK Solun (Grč) – Sparta Praga (Češ)/FCSB (Rom)

Lille (Fra)/Fenerbahče (Tur) – Slavia Praga (Češ)/Union St. Gilloise (Bel)

Dinamo Kijev (Ukr)/Rangers (Ško) – Salzburg (Avt)/Twente (Niz)