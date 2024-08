Mourinho v škripcih, Belec proti Slovanu dobil dva gola

Vstopnica zgolj za nastop v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov, za zadnjo stopnico, ki vodi do nogometnega raja (in 18,6 milijona evrov, kolikor prejme vsak izmed 36 udeležencev ligaškega dela), prinaša bogato nagrado, skoraj 4,3 milijona evrov. To je zelo mikaven znesek, zlasti za tiste klube, ki prihajajo iz manj bogatih nogometnih držav, zato so v tretjem krogu kvalifikacij še kako pestri boji.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (prve tekme):

Torek, 6. avgust:

Sreda, 7. avgust:

Nov sistem lige prvakov

Liga prvakov v sezoni 2024/25 spreminja tekmovalni ustroj. Prinaša več tekem, a tudi več denarja. Večina udeležencev (29 od 36) je že znanih, sedem jih bodo podale kvalifikacije. Vsak, ki se bo uvrstil v ligaški del, bo odigral osem tekem. Dve izmed njih bodo odigrali tudi v začetku leta 2025, tako da čaka udeležence glavnega dela lige prvakov, ki je deležen ogromnih sprememb, dolga sezona. Skupinskega dela lige prvakov, kot smo ga bili vajeni v preteklosti, ne bo več. Udeleženci lige prvakov bodo v tej sezoni nastopili v ligaškem delu, ki ga bo zaznamovala skupna lestvica, na kateri bo vseh 36 klubov.

Celjani z enim očesom na Švedskem

Miha Zajc je nazadnje zaigral za Fenerbahče 18. julija na prijateljski tekmi proti Hull Cityju. Foto: Guliverimage Torkovo dogajanje se je začelo v oddaljenem Azerbajdžanu, kjer je bolgarski Ludogorec z 2:1 premagal Qarabag. Nadaljevalo se je na Švedskem, kjer je Malmö pričakal PAOK Solun. To je dvoboj, ki so ga z zanimanjem spremljali tudi v celjskem taboru, saj morebitno napredovanje izbrancev Alberta Riere v play-off kvalifikacij za ligo Europa, izločiti morajo irskega prvaka Shamrock Rovers, prinaša ravno spopad s slabšim iz švedsko-grškega obračuna. Prva tekma med švedskim in grškim predstavnikom se je končala z neodločenim izidom 2:2. Dvakrat so nogometaši Malmöja povedli, obakrat pa so se Grki vrnili in rezultat izenačili.

Fenerbahče, pri katerem Miha Zajc pod vodstvom portugalskega trenerja Joseja Mourinha ne dobiva priložnosti in bi ga lahko zapustil - na klopi je bil tudi tokrat -, je z 1:2 izgubil na gostovanju pri Lillu. Zmagoviti gol je v sodnikovem podaljšku dosegel Edon Zhegrova.

Elšnik spremlja obračun Žuglja in Stojinovića

Nino Žugelj bo poskušal z norveškimi prvaki preskočiti poljsko oviro. Foto: Guliverimage "Slovensko" obarvano je bilo dogajanje v sredo. Slovan Bratislava, ki je v drugem krogu kvalifikacij izločil slovenske prvake Celjane, doma pa zasedbo iz knežjega mesta premagal kar s 5:0, se meri s ciprskim Apoelom, pri katerem nosi kapetanski trak izkušeni slovenski vratar Vid Belec. V Bratislavi je imel opravka tudi z rojakom Kenanom Bajrićem, obrambnim stebrom serijskih slovaških prvakov. Oba sta tekmo začela v prvi postavi. Veselili so se Slovaki, ki so zmagali z 2:0.

Na Poljskem sta se v prvem poljsko-norveškem dejanju merita Jagiellonia Bialystok, pri kateri se dokazuje tudi nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović, in Bodo/Glimt, katerega barve zastopa tudi Nino Žugelj, eden izmed 26 slovenskih udeležencev letošnjega Eura 2024. A tega ni bilo v kadru, Stojinović pa je začel in obsedel na klopi. Zmagovalec tega obračuna se bo v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z beograjsko Crveno zvezdo, ki jo je poleti okrepil dolgoletni kapetan ljubljanske Olimpije Timi Max Elšnik in konec prejšnjega tedna že imenitno debitiral na srbskem prvenstvu. Bližje napredovanju so Norvežani, ki so po avtogolu Poljakov prvo tekmo dobili z 1:0.

Praška Slavia je belgijski Royale Union SG premagala s 3:1.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (prve tekme):

Torek, 6. avgust:

Sreda, 7. avgust:

Pari 4. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Young Boys (Švi) – Galatasaray (Tur)

Dinamo Zagreb (Hrv) – Qarabag (Aze)/Ludogorec (Bol)

Midtjylland (Dan)/Ferencvaroš (Mad) – Slovan Bratislava (Slk)/Apoel Nikozija (Cip)

Jagiellonia (Pol)/BodoGlimt (Nor) – Crvena zvezda (Srb)

Malmö (Šve)/PAOK Solun (Grč) – Sparta Praga (Češ)/FCSB (Rom)

Lille (Fra)/Fenerbahče (Tur) – Slavia Praga (Češ)/Union St. Gilloise (Bel)

Dinamo Kijev (Ukr)/Rangers (Ško) – Salzburg (Avt)/Twente (Niz)