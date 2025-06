Le kaj bi svet brez nafte? Nafta je naravno bogastvo, pomemben energetski vir in surovina, na račun katere so obogateli številni. Od nje je marsikaj odvisno tudi v nogometu. Lep primer je PSG, ki je s pomočjo katarskih petrodolarjev dočakal tako želeno osvojitev lige prvakov, nogometni svet pa so očarali znanilci novega obdobja, med katerimi je na tekmi vseh tekem najbolj navdušil 19-letni Francoz Desire Doue.

Nafta in nogomet? Če se nogometašem Nafte v slovenskem prvenstvu ni izšlo po željah in je moral klub iz Lendave, ki nosi ime po tej gosti in slabo vnetljivi tekočini, zapustiti elitno druščino 1. SNL, pa je bilo v Parizu bistveno bolj veselo. PSG, še kako navezan na nafto, ki že poldrugo desetletje posredno vpliva na njegovo delovanje in ga poganja, je končno uresničil največjo željo.

PSG je svojčas naskakoval evropsko krono tudi z atomskim trojčkom v napadu, ki so ga sestavljali Lionel Messi, Neymar in Kylian Mbappe, a mu nikoli ni uspelo osvojiti prestižne lovorike. Foto: Reuters

Nafta polni žepe in bančne račune številnim arabskim mogotcem. Eden izmed njih, Katarec Nasser Al Khelaifi, je leta 2011 ambiciozno zagnal pregrešno drag projekt v Parizu. Z omenjenim bogastvom je na Park princev pripeljal kopico velezvezdnikov in pri tem tako pretiraval z meganakupi ter razkošjem plačilnih pogojev, ki jih je lahko ponudil novincem, da mu je zunaj francoske prestolnice močno padala priljubljenost.

Prišli so Zlatan Ibrahimović, David Beckham, Edinson Cavani, David Luiz, Angel Di Maria, Thiago Silva, Lucas Moura, pa Neymar, Kylian Mbappe in celo Lionel Messi, a Parižanom ni in ni uspelo osvojiti evropskega naslova. Pregovor, da denar v nogometu vendarle ni vse, se je tolmačil tudi z neuspehi zvezdniške druščine PSG v ligi prvakov. Tako je vsaj veljalo do sezone 2024/25.

Poteza, ki se je obrestovala Parižanom

Nato pa je serijski francoski prvak po številnih razočaranjih le uresničil največji cilj. In to šele takrat, ko je povsem spremenil strategijo. Denar je začel usmerjati drugam. Prenehal je kupovati ase, ki so v večini že bili v zrelih letih, in se osredotočil na prihode mlajših, še ne povsem izbrušenih diamantov, ki pa so na svetovni nogometni tržnici že imeli svojo ceno. Ni si jih mogel privoščiti vsak, Parižani, ki s tem niso imeli nikakršnih težav, pa so se zavestno odločili, da svet stoji na mlajših. Poteza se jim je obrestovala.

Zasedba, ki ji poveljuje Luis Enrique, se je čez noč pomladila. V slačilnici po lanskem odhodu Mbappeja ni bilo več superzvezdnika, ki bi dvigoval pomp, zavistne poglede ali skrbel za pomanjkanje harmonije. Zaživela je drugačna energija, PSG je zdaj kot eno, mlade igralce je naprej gnala želja, da je v ospredju ekipa. In da se ne sme zanemarjati prispevka v obrambni igri.

Skupaj z Ousmanom Dembelejem, Khvicho Kvaratskhelio in Bradleyjem Barcolo sestavlja osrednjo moč napada PSG. Ustvaril je tako močno in hudo konkurenco, da je klub vmes zapustil Randal Kolo Muani. Foto: Reuters

Parižani so začeli osvajati pozornost z všečnim nogometom, ki so mu osrednji ton dajali obetavni, praviloma domači nogometaši. Tekmecu so vsiljevali ritem, ki mu je bilo težko slediti. Če jih je v prvem delu sezone lige prvakov pustila na cedilu učinkovitost in so še trpeli rezultati v Evropi, pa je bilo v nadaljevanju vse drugače. Vedno bolj so postajali simpatični javnosti, v soboto pa so dočakali največjo nagrado, ko so v finalu lige prvakov pomendrali milanski Inter (5:0).

Po evropskem želijo osvojiti še svetovni prestol

Junak večera je postal Desire Doue in pri tem zrušil kar nekaj rekordov. S svojo mladostjo, zagnanostjo in talentom je simbol novega obdobja, njegov znanilec. Parižani so zasedli evropski prestol in glede na to, kako mlada je njihova zasedba, bi se lahko na njem zadržali še nekaj časa. "Naša miselnost je takšna, da želimo zdaj osvojiti še klubsko svetovno prvenstvo, nato pa ubraniti še naslov v ligi prvakov," samozavestno sporoča predsednik kluba Al Khelaifi.

Nogometaši PSG na veličastnem sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu. Foto: Reuters

Zdaj se mu končno smeji, po letih številnih neuspehov v Evropi je šel povsem do konca, nasmešek pa je še toliko lepši, saj je prvi evropski naslov Parižanom prinesel tudi rekordni zaslužek –zgolj v tej sezoni so zaslužili več kot 150 milijonov evrov. Še bolj kot denar pa je odtehtalo spoznanje, da so končno na pravi poti. Zdaj imajo v rokah vse, kar potrebujejo, da bi lahko še dolgo krojili razplet na vrhu evropskega nogometa, Evropa pa se lahko samo sprašuje, česa vsega bi bil PSG še zmožen, če bodo mladeniči, kot so Doue in podobni, v prihodnjih letih prikazali še boljše predstave.

Prehitel tudi Yamala

Kdo je sploh Desire Doue? Njegovo ime v angleškem prevodu predstavlja nekaj zaželenega in nadarjenega. Sliši se skoraj pravljično, a mladi Francoz, ki bo v torek dopolnil 20 let in se tako poslovil od najstniških let, predstavlja natanko to. Zdaj verjetno ni kluba, ki si v svojih vrstah ne bi želel takšnega igralca. Moderen, hiter, tehnično brezhiben in neustrašen. Rad prodira po obeh straneh, se priključi napadu ali pa na priložnost preži iz zvezne vrste. Nevaren je z obema nogama, krasi ga izjemen občutek za podaje. Postal je tako nevaren, da tekmec nanj ne sme pozabiti niti za sekundo. In iz tedna v teden je bolj zrel, tako da verjame, da bi lahko v prihodnosti pokazal še bistveno več.

Na 54 tekmah je za PSG prispeval 15 zadetkov in 16 asistenc. V ligi prvakov je v četrtfinalu pomagal Parižanom do še kako pomembnega domačega izenečanja proti Aston Villi in poznejše zmage s 3:1, pred tem je bil kos pritisku pri izvajanju strelov z bele točke na Anfieldu, kjer je prispeval zmagoviti gol za PSG. Njegov zadetek je prispeval tudi odločilne točke za osvojitev francoskega naslova. Foto: Reuters

Doue je v finalu v 66 minutah dosegel dva zadetka in asistenco. Prejel je priznanje za najboljšega igralca tekme, po koncu evropske sezone pa ga je Uefa izbrala še za najboljšega mladega igralca lige prvakov. Prehitel je tudi čudežnega dečka Barcelone Lamineja Yamala. Postal je prvi nogometaš v zgodovini finala lige prvakov, ki je bil kot strelec ali asistent udeležen pri treh zadetkih. Postal je prvi po Cristianu Ronaldu (2014), ki je v finalu prispeval vsaj zadetek in podajo.

Je tretji najmlajši strelec vseh časov in najmlajši asistent. Edini, ki mu je to uspelo še kot najstniku. Zablestel je na dan, ko je Benjamin Šeško dopolnil 22 let. Tržna vrednost slovenskega asa, ki se spogleduje z odhodom iz Leipziga in prestopom k enemu izmed angleških velikanov, po oceni Transfermarkta znaša 65 milijonov evrov, tri leta mlajši Doue pa za Posavcem zaostaja le pet milijonov evrov (60).

Želelo si ga je pol Evrope, srce ga je vleklo v Pariz

Njegov oče prihaja iz Slonokoščene obale, mama pa je Francozinja. Rodil se je v Angersu, nato pa se kalil v akademiji Rennesa, kjer je imel veliko pokazati. Že kot mlad fantič je rad podiral mejnike. Hitro so ga priključili članski ekipi. Bil je prvi nogometaš na svetu, rojen leta 2005, ki se je vpisal med strelce v eni izmed petih najmočnejših lig na svetu.

Ni ga najstnika, ki bi bil v zadnjih dneh deležen toliko pozornosti, kot je je Desire Doue. Foto: Reuters

Za Rennes je v Evropi prvič zadel že pri 17 letih in postal najmlajši francoski strelec vseh časov, nato pa ga je PSG lani poleti pripeljal na Park princev. Kupil ga je za 50 milijonov evrov. Čeprav se je zanj zanimalo pol Evrope, največ sta ponujala Bayern München in Tottenham, omenjali so se tudi Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool in Manchester City, se je odločil za Parižane. Tudi zaradi Neymarja, njegovega vzornika, ki je v preteklosti nosil dres pariškega kluba.

Bayernu ga torej ni uspelo privabiti v svoje vrste, želja trenerja Vincenta Kompanyja, da bi Doue združil moči z rojakom Michaelom Olisom, se ni uresničila. Mu je pa Bavarska po svoje postala usojena, saj je na Allianz Areni odigral največjo tekmo kariere, postal najboljši igralec finala lige prvakov, kaj lahko pa se zgodi, da se bo v München vrnil v nedeljo, če se bo pred tem s Francijo uvrstil v finale lige narodov.

V četrtek ga čaka polfinalno srečanje s Francijo v Stuttgartu, ravno na stadionu, kjer je PSG v zadnjem krogu ligaškega dela lige prvakov reševal svojo kožo in si s preprečljivo zmago (4:1) le zagotovil nadaljevanje evropske sezone.

Zatresel slovensko mrežo, a ni zmagal

Doue prihaja iz Angersa, kjer se je, zanimivo, lani v dresu mlade francoske izbrane vrste do 21 let pomeril prav s Slovenijo. Med slovenskima vratnicama je blestel Martin Turk in zbral kar 11 obramb. Mladi slovenski upi so se odlično kosali s francoskimi favoriti. Tio Cipot je Slovenijo v Angersu popeljal v vodstvo, izenačil pa je prav Doue. Ostalo je pri 1:1, Slovenija pa je na koncu v kvalifikacijski skupini osvojila prvo mesto. Francija se je morala zadovoljiti z drugim mestom, mladi napadalec PSG, ki je marca že debitiral za člansko reprezentanco proti Hrvaški, pa ta mesec ne bo nastopil na Euru do 21 let na Slovaškem. S člani bo najprej dejaven v ligi narodov, ko bo z galskimi petelini poskušal osvojiti prvo lovoriko v članski konkurenci. Za začetek v četrtek proti Španiji, kjer se nogometni svet že veseli spopada dveh biserov, Doueja in Yamala.

Njegov starejši brat Guela Doue nastopa za Strasbourg in Slonokoščeno obalo. Desire se je odločil za Francijo, za katero je spomladi debitiral proti Hrvaški. Foto: Guliverimage

Čaka ga nor urnik. Po ligi narodov se bo PSG odpravil čez veliko lužo, kjer bo nastopal na razširjenem svetovnem klubskem prvenstvu. Spektakel pod okriljem Fife bo začel 15. junija v Los Angelesu proti Oblakovemu Atleticu, s katerim je v ligaškem delu lige prvakov izkusil boleč poraz (1:2) na Parku princev, a se pozneje skozi šivankino uho le prebil med 24 najboljših. PSG bo v ZDA lovil novo lovoriko, sezono 2024/25 želi skleniti že s peto (liga prvakov, francoski prvak, francoski pokal, francoski superpokal). V skupini se bosta za točke potegovala tudi brazilski Botafogo in ameriški Seattle Sounders.

S Parižani ga že v začetku sezone 2025/26 čaka nov vrhunec: evropski superpokal, kjer se bo za lovoriko pomeril s Tottenhamom, enem izmed snubcev, ki so ga želeli pripeljati iz Rennesa. Takrat se je mladi Francoz odločil za PSG, leto dni pozneje pa postal znanilec novega obdobja, o katerem govori ves svet. Italijanski novinar Fabrizio Romano je šel celo tako daleč, da se sprašuje o tem, ali bosta Doue in Yamal v prihodnosti s svojim rivalstvom in vlogo deležna celo takšnega statusa, kot sta ga zelo dolgo uživala Cristiano Ronaldo in Lionel Messi.