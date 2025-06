Srce parajoči prizori po finalu: Luis Enrique se je poklonil pokojni hčerki

Španski strateg Luis Enrique je popeljal PSG do krstnega evropskega naslova, po tekmi pa se ganljivo poklonil pokojni hčerki Xani, ki je pred šestimi leti izgubila boj z zahrbtno boleznijo , pred tem pa ga spremljala ob največjih trenerskih uspehih z Barcelono. Enrique je po tekmi oblekel majico s posebno podobo in dal vedeti, kako ga hčerka, ki je izgubila življenje pri devetih letih, še vedno spremlja. Svoje so pridodali še navijači, ki so na tribunah razvili ogromen transparent s sliko, na njej pa sta bila upodobljena trener Enrique, preminula Xana in zastava PSG.

Luis Enrique je pred šestimi leti doživel izjemno družinsko tragedijo, saj je rak kostnega mozga vzel življenje najmlajši hčerki Xani. Stara je bila komaj devet let, pred tem pa razigrano proslavljala njegove največje uspehe, zlasti tiste, ki jih je dosegal kot trener Barcelone.

Katalonce je tako leta 2015 popeljal do trojne krone, osvojil tudi ligo prvakov, veselje ob osvojitvi lovorik pa na zelenici z veseljem delil s takrat petletno Xano. Iz tega obdobja ne manjka fotografij, kako sta skupaj proslavljal velikanski uspeh. Štiri leta pozneje je družinsko in športno idilo kruto prekinila zahrbtna bolezen.

Tako sta leta 2015 evropski naslov Barcelone na zelenici Olimpijskega stadiona v Berlinu proslavljala takratni trener Kataloncev in njegova hčerka Xana. Foto: Guliverimage

Smrt Xane po petmesečnem intenzivnem zdravljenju in boju s kostnim rakom je pretresla nogometni svet. "Neizmerno jo bomo pogrešali, vendar se je bomo spominjali do konca življenja in upamo, da se bomo nekoč spet srečali. Ona bo zvezda, ki bo vodila našo družino. Mirno spi, Xanita," je takrat zapisal Luis Enrique in prekinil delo španskega selektorja.

Pozneje se je vrnil na selektorski stolček, po izpadu proti Maroku v osmini finala SP 2022 v Katarju odstopil, julija 2023 pa postal trener PSG in ga popeljal do največjega uspeha v zgodovini kluba.

Enrique si je zaželel, da bi napravila enako s PSG

Med sezono je delil z javnostjo željo, da bi s Xano še enkrat podoživel trenutek z nepozabnega proslavljanja evropskega naslova Barcelone. "Moja hčerka je oboževala zabave. Prepričan sem, da se, kjerkoli je zdaj, še vedno zabava. Spominjam pa se tudi izjemne fotografije, ko sva proslavljala zmago Barcelone v finalu lige prvakov v Berlinu, ko je na zelenico zapičila zastavo Barcelone. Želim si, da bi lahko napravila enako s PSG. Moja hčerka ne bo tam fizično, bo pa duhovno. In to je zame zelo pomembno," je izpovedal željo, ki ni ušla navijačem PSG. Dobro so si zapomnili, katero fotografijo je imel v mislih Enrique, in ga presenetili po zmagi v finalu v Münchnu.

Luis Enrique here, wearing a t-shirt which depicts his late daughter, Xana, planting a PSG flag ❤️ pic.twitter.com/WBYcngXKkq — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 31, 2025

"Recuerdo una foto increíble que tengo con Xana, después de ganar la Champions, clavando una bandera del Barcelona en el campo.



Tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el PSG. No estará mi hija físicamente, pero estará espiritualmente. Y eso, para mí, es muy importante”.



Hoy… pic.twitter.com/mLwhqiDBT3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 31, 2025

Luis Enrique: “I remember an incredible photo I have with my late daughter Xana, after winning the Champions League, placing a Barça flag on the pitch. I wish I could do the same with PSG. She won't be there physically, but she'll be there spiritually, and that's very important… pic.twitter.com/WWh7BqvDxO — talkSPORT (@talkSPORT) May 31, 2025

Luis Enrique je popeljal PSG do prvega evropskega klubskega naslova. V tej sezoni je s Parižani osvojil kar štiri lovorike. Foto: Reuters

Po veliki zmagi nad Interjem, ko so Parižani v soboto pomendrali italijanskega velikana (5:0) in se podpisali pod najvišjo zmago na finalnem srečanju v zgodovini tekmovanja, se je Enrique poklonil pokojni Xani z majico, na kateri je bila izrisana animirana podoba, kako je v tla zapičila zastavo PSG.

V pogovoru za Sky Sport Italia je poudaril: "Moja hčerka me ni nikoli zapustila. Z menoj ni fizično, je pa duhovno. Vedno," je dejal 55-letni Španec, junak PSG.

I’m not crying, you’re crying 🥹



PSG fans’ tifo in honor of Luis Enrique’s late daughter, Xana ❤️ pic.twitter.com/FDvSkLdxWx — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 31, 2025

PSG fans with a special tifo of Luis Enrique and his late daughter Xana. ❤️ pic.twitter.com/3pQ3fpyjqu — EuroFoot (@eurofootcom) May 31, 2025

Po zmagi nad Interjem so navijači Parižanov na tribunah razvili velik transparent s srce parajočo podobo, saj sta bila na njej Luis Enrique in Xena z zastavo PSG. Tako so se spomnili na željo španskega stratega, ganljiv večer, na katerem so v pariškem taboru tekle solze sreče, pa je ponudil še eno gesto, ob kateri se je orosilo marsikatero oko.