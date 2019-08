Tragedija, ob kateri Luisu Enriqueju ob strani stoji ves nogometni svet

Le dva meseca in pol za tem, ko je Luis Enrique sprva iz skrivnostnih razlogov, ki pa so pozneje postali znani, odstopil z mesta selektorja Španije, je svetu sporočil žalostno novico, da je njegova hčerka Xana izgubila petmesečni boj s hudo boleznijo.

49-letni nekdanji trener Barcelone, s katero je leta 2015 postal evropski prvak, z njo pa osvojil še kar sedem lovorik, je z mesta selektorja Španije odstopil sredi junija, da bi bil ob strani svoje hčerke. Poslovil se je po uradno enajstih mesecih, pravzaprav pa še manj, saj je pred tem zadnjo špansko reprezentančno akcijo izpustil. Španijo je vodil na zgolj sedmih tekmah, nazadnje marca letos.

V družbi svoje takrat petletne hčerke ob osvojitvi naslova evropskega prvaka leta v Berlinu 2015. Foto: Reuters

Nekdanjemu nogometašu, ki je globok pečat pustil v Realu, Barceloni in španski reprezentanci, so ob osebni tragediji podporo izkazali številni ljudje iz nogometnega sveta. Javili so se seveda tudi na španski nogometni zvezi, pri Barceloni, Real Madridu in še enemu Enriquejevemu nekdanjemu klubu Romi. Oglasil se je tudi Lionel Messi in svojemu nekdanjemu trenerju izrekel sožalje.

PÉSAME | La RFEF llora la triste pérdida de la pequeña Xana, de sólo nueve años de edad, hija del seleccionador y jugador internacional con España, Luis Enrique Martínez. Queremos mostrar nuestras condolencias a familiares y allegados, uniéndonos hoy todos a su dolor. pic.twitter.com/arPnBGNuTP — RFEF (@rfef) August 29, 2019

Our condolences and all our sympathy for @luisenrique21 and his family at this very difficult time. RIP Xana.https://t.co/huTNMXxEu2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2019

El Real Madrid C. F. se une al dolor de @LUISENRIQUE21 y de su familia por el fallecimiento de su hija y quiere transmitirles su más sentido pésame en estos momentos tan difíciles. — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 29, 2019