Nogometaši PSG bodo danes v Münchnu lovili tako želeno lovorike lige prvakov. Francoski klub bo drugič nastopil v finalu, lahko pa bi postal še 24. ekipa z lovoriko lige prvakov. Da je Parizu uspelo doseči nov finale po odhodu Kyliana Mbappeja, je še toliko zanimivejše, ogromno zaslug za to pa ima nogometaš, ki so ga mnogi že odpisali – Ousmane Dembele.

"V veliko čast mi je biti tukaj," je pred finalom lige prvakov pred novinarskim mikrofonom dejal Ousmane Dembele, ki je v zadnjem obdobju večkrat dokazal, za kako izjemnega nogometaša gre. Francoz je vedno veljal za velik talent. Nekdanji športni direktor Rennesa Mikael Silvestre ga je opisal kot najbolj naravno nadarjenega najstnika, kar jih je videl, odkar je igral ob Cristianu Ronaldu v Manchester Unitedu. Celo Lionel Messi je Dembeleja opisal kot "fenomen na igrišču". Težava je bila v tem, da je bil njegov odnos izven njega pogosto katastrofalen.

Čeprav je bil Dembele ob prihodu v Španijo, ko je okrepil vrste Barcelone, šele najstnik, je sam priznal, da je zaradi popolnega pomanjkanja profesionalnosti zapravil pet let svoje kariere v Barceloni. Večkrat je zamujal na sestanke ekipe, kar so pripisali njegovi nagnjenosti k igranju videoiger do zgodnjih jutranjih ur, njegova prehrana pa je bila daleč od nivoja profesionalnega športnika. Tako naj bi pri njemu doma odkrili nešteto kartonov hitre hrane.

Ousmane Dembele bo danes eno glavnih orožij PSG. Foto: Guliverimage

Odhod v Pariz

Dembele se je tako skoraj ves čas svojega igranja pri Barci neizogibno boril tako za formo kot telesno pripravljenost. "Jasno je, da če ne delaš, ne moreš uživati ​​v nogometu," je Dembele kasneje priznal za Mundo Deportivo. Predsednik kluba Joan Laporta je Dembeleja v javnosti večkrat branil in vztrajal, da si zasluži "posebno obravnavo", ker je tako nadarjen igralec. Vendar pa je Dembele kljub neštetim priložnostim za dokazovanje poleti 2023 Barcelono zamenjal za PSG.

"Boli me, ker mislim, da smo tukaj zanj odlično poskrbeli," je priznal takratni trener Xavi. Za Barco je bil to katastrofalen posel tudi s finančnega vidika. Dortmundu so za Dembeleja plačali vrtoglavih 148 milijonov, vendar so povrnili le polovico odkupne klavzule v višini 50 milijonov evrov, ki jo je izplačal PSG.

Težki začetki tudi v Franciji

Tudi v Parizu pa je Dembele potreboval kar nekaj časa, da je našel svoj prostor. Še septembra se je zdelo, kot da Dembele preprosto ni bil dovolj discipliniran ali odločen, da bi kar najbolje izkoristil svoj naravni talent. V svoji prvi sezoni na Parku princev je v ligue 1 dosegel le tri gole, in čeprav je bil v drugi sezoni član prve postave, je Luis Enrique menil, da mu ni preostalo drugega, kot da napadalca izpusti iz svoje ekipe za tekmo Lige prvakov z Arsenalom 1. oktobra.

V Barceloni se ni znašel. Foto: Reuters

Španec ni želel natančno pojasniti, zakaj so Dembeleja odstavili, in je le izjavil, da "če nekdo ne izpolnjuje ali ne spoštuje pričakovanj ekipe, to pomeni, da ni pripravljen igrati". Vendar je bilo vse zelo podobno neprofesionalnim norčijam, ki so spremljale Dembeleja med njegovim delovanjem v Barceloni, in govorilo se je celo o tem, da bi prepir lahko pomenil konec njegove vrhunske kariere. Kot se je izkazalo, je bila to prelomnica.

Veliko prebujenje

Dembele je proti koncu decembra našel nekaj forme. Od preloma leta pa je bil preprosto izjemen. Noben igralec v evropskih ligah "velike petke" ni bil neposredno vpleten v več golov v letu 2025 kot Dembele (31), ki jih je sam dosegel 25, za primerjavo, v šestih sezonah v Španiji je zadel skupno le 24-krat. Ključna za preobrazbo se je izkazala sprememba položaja, saj je bil celo Luis Enrique presenečen, kako dobro se je za PSG obnesla premestitev Dembeleja v osrednjo vlogo, z odličnimi predstavami pa vse višje kotira tudi v izboru za zlato žogo. Zdaj je pripravljen s Parižani narediti korak, ki še manjka klubu.

"Že odkar sem vstopil v profesionalne nogometne vode, vem, da moram igrati kot številka devet. Dobro se prilagodim položaju in ekipi, nato pa mi trener da svobodo, da ustvarim neravnovesje. Odkar sem prvič govoril s trenerjem Enriquejem, sem imel njegovo zaupanje in to res cenim," je pred finalom poudaril 28-letni nogometaš, ki se ni mogel izogniti vprašanjem o Kylianu Mbappeju, ki je bil dolga leta prva violina francoskega kluba.

Ousmane Dembele in Luis Enrique Foto: Guliverimage

"To pogosto ponavljam. Morda bi bili s Kylianom to sezono močnejša ekipa, nihče ne ve, ampak imel je sanje o igranju za Madrid. PSG je sledil njihovi poti. Mi se osredotočamo na svojo pot. Inter je odlična ekipa. Zaslužijo si biti tukaj. Skupaj igrajo že štiri ali pet let, odlični so na obeh straneh igrišča. Pomembno bo, da bomo zbrani do konca. Tisto obdobje ob tekmi z Arsenalom je bilo res težko. Moral sem spremeniti dinamiko. Vsi smo morali dvigniti svojo raven in to smo tudi storili na čelu z mano. Zadovoljen sem s tem, kar smo naredili od januarja, zdaj manjka le še pika na i," je še dodal Dembele.

Enrique: Dembele je vodja

Z izbranimi besedami je o Francozu spregovoril tudi Luis Enrique. "Dembele je bil eden najboljših igralcev sezone, če ne celo najboljši: dosega gole, podaja, brani ... Je vodja. Daje zgled drugim. Vesel sem, da mu lahko zaupam," je dejal strateg Parižanov, o Interju pa dodal: "Inter ima odlično obrambno in ofenzivno individualnost. Vse se lahko spremeni z enim samim golom. Moramo se prilagoditi finalu. Sem optimističen. Težko je reči, kdo je pod večjim pritiskom. Moja največja motivacija je, da v Parizu ustvarim zgodovino. Neverjetno bi bilo prinesti uspeh mestu, državi ... Biti prvi je nekaj posebnega," je še dodal Enrique, ki bo s svojo zasedbo poskušal spisati zgodovino.

