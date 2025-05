Sobota prinaša še zadnje dejanje evropske klubske nogometne sezone. V finalu najelitnejšega tekmovanja se bosta udarila PSG in Inter. Tako eni kot drugi so v zadnjem obdobju že okusili slast igranja finala, a tudi grenkobo poraza. V taboru Nerazzurov so odločeni, da se tokrat zgodba ne bo ponovila.

Inter je nazadnje v velikem finalu nastopil pred dvema letoma, ko je moral priznati premoč Manchester Cityju. Tistega srečanja se dobro spominjata tudi ena izmed glavnih adutov čete Simoneja Inzhagija, kapetan Lautaro Martinez in Nicolo Barella, ki priznavata, da je spomin na dvoboj v Istabulu še vedno živ.

"Osvojil sem že veliko lovorik, tako na klubski kot mednarodni ravni. Ampak manjka mi liga prvakov. Osvojiti ligo prvakov je izjemen dosežek za vsakogar. Želimo si odigrati popolno tekmo in pokal prinesti nazaj v Milano," je dejal Martinez, ki se je le leto pred bolečo angleško zaušnico z Argentino veselil tudi naslova svetovnega prvaka.

Poudaril je, da je vsaka tekma pomembna, a tu gre vendarle za finale: "Kot kapetan nosim odgovornost za moštvo, a vsaka tekma je pomembna. To je finale lige prvakov. Vsi razumejo vrednost te trofeje. Moramo nadaljevati z igro, kot smo jo kazali ves čas. Do nasprotnika imamo izjemno spoštovanje, a imamo tudi kvaliteto, ki jo želimo pokazati."

Za konec se je ozrl še na bolečo istanbulsko izkušnjo: "Zrasli smo in se izboljšali. Soočili smo se z močnimi nasprotniki na zelo težkih stadionih: zmagali smo tam, kjer domača ekipa že dolgo, dolgo ni izgubila. Prislužili smo si spoštovanje vseh. Zdaj imamo priložnost, da to trofejo prinesemo domov, in upamo, da nam bo tokrat uspelo. Poskušali bomo odigrati popolno tekmo."

Nicolo Barella: "Odločale bodo malenkosti". Foto: Reuters

"Vedno sem sanjal, da bi spet zaigral v finalu"

Podobno je razmišljal tudi njegov soigralec Barella, in poudaril, da komaj čaka začetek finala: "Nabrušeni smo. Zelo spoštujemo PSG, saj so močna ekipa. Dali bomo vse od sebe in po tako dobri sezoni si zaslužimo odličen finale."

Nato se je ozrl še dve leti v preteklost: "Velikokrat sem sanjal, da bi spet zaigral v finalu. Igranje na takšnih tekmah so sanje vsakega otroka, prav takšne tekme prinesejo posebna čustva. Pred dvema letoma proti Cityju smo odigrali odlično tekmo, tokrat bomo poskušali biti bolj osredotočeni, saj so majhne podrobnosti tiste, ki odločajo na tekmah. Poskušali bomo prinesti pokal domov."