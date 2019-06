Zaradi hude osebne stiske odstopil selektor Španije

V zgolj enem letu so Španci dobili še četrtega selektorja svoje najboljše nogometne selekcije. Zaradi očitno zelo resnih osebnih težav, ki pa so v javnosti za zdaj neznanka (po nekaterih informacijah naj bi resno zbolela njegova mladoletna hčer), se je danes poslovil Luis Enrique. Nekdanje svetovne evropske prvake bo zamenjal njegov pomočnik dozdajšnji pomočnik Robert Moreno, sicer novinec v trenerskem poslu.

Lani je tik pred svetovnim prvenstvom v Rusiji s selektorskega stolčka odletel Julen Lupetegui, ki je z dogovorom z Real Madridom močno razjezil vodilne na španski nogometni zvezi. Fernando Hierro, ki ga je nasledil čez noč, je v Rusiji doživel polom in se poslovil v osmini finala, potem ga je julija zamenjal Luis Enrique, ki pa je danes odstopil s svojega položaja.

Španski selektorji, odkar je leta 2016 odšel Vicente del Bosque:

Nekdanji trener Barcelone, s katero je postal tudi evropski prvak in osvojil dva španska naslova, se poslavlja po zgolj enajstih mesecih in sedmih tekmah, ki jih je vodil.

Enrique odhaja zaradi očitno zelo resnih zasebnih težav. Začele so se marca letos ob gostovanju na Malti v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, ko je Enrique na dan tekme zjutraj iz družinskih razlogov odletel nazaj v Barcelono, tako da je tekmo proti Malti vodil njegov pomočnik Roberto Moreno, ki je bil na klopi Španije tudi na junijskih kvalifikacijskih tekmah proti Ferskim otokom in Švedski.

Sladko-kisel dan za debitanta Roberta Morena

"Luis Enrique nas je obvestil, da ne bo nadaljeval svojega dela v vlogi španskega selektorja. Hvala mu za vse, kar je naredil. Sodelovali smo odlično. Med nami ni niti najmanjših zamer. Vedno smo držali skupaj, v teh časih pa mu je španska nogometna zveza stala ob strani. Vrata španske reprezentance bo imel vedno odprta," je na današnji izredni novinarski konferenci španske nogometne zveze povedal njen predsednik Luis Rubiales, ki je tudi edini, s katerim je imel uspešni španski trener v zadnjem času stike in edini ve, kaj se dogaja.

"Nisem pričakoval, da bom selektor postal na tak način," je na današnji novinarski konferenci povedal Robert Moreno. Foto: Reuters

Rubiales je hkrati razkril, da špansko reprezentanco prevzema Moreno, ki je že podpisal pogodbo in bo Špance vodil v nadaljevanju kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo. Za zdaj jim gre odlično. Po štirih zmagah na štirih tekmah so na prvem mestu skupine F.

"Hvala za zaupanje. To je zame grenko-sladek dan, saj nisem pričakoval, da bom selektor postal na tak način. Zdaj bom nadaljeval delo, ki ga je začel Enrique. Upam in verjamem, da bomo uspešni," je povedal 41-letni Moreno, za katerega je zdajšnja služba prva samostojna trenerska. Pred tem je bil vseskozi Enriquejev pomočnik, kjerkoli je ta bil. Tudi pri Romi, Celti in Barceloni.

Luis Enrique v družbi svoje hčerke po osvojitvi naslova evropskega prvaka z Barcelono v Berlinu leta 2015. Foto: Reuters

Luis Enrique je zdržal le enajst mesecev in sedem tekem

Enrique, ki po informacijah nekaterih španskih medijev odhaja zaradi tega, ker naj bi hudo zbolela njegova hčer, se poslavlja po zgolj sedmih tekmah in uradno enajstih mesecih v vlogi selektorja Španije, neuradno pa še manj. Nazadnje je Španijo namreč vodil 23. marca pri kvalifikacijski zmagi z 2:1 nad Norveško v Valencii.

Nekdanji trener Rome, Celte iz Viga in Barcelone je s Španijo zbral pet zmag in dva poraza. Z 2:3 je klonil proti polfinalistoma lanskega svetovnega prvenstva Angleži in Hrvati. V A razredu lige narodov so Španci sicer osvojili drugo mesto v svoji skupini in za točko zaostali za Angleži, tako da so ostali brez nastopa na zaključnem turnirju, ki je bil na sporedu pred kratkim.

Po neponovljivih šestih letih se je zgodil strm padec

Odkar so Španci med letoma 2008 in 2012 pod vodstvom pokojnega Luisa Aragonesa in potem Vicenteja del Bosqueja poskrbeli za neverjeten in težko ponovljiv niz, v štirih letih so namreč osvojili dva evropska naslova in postali tudi svetovni prvaki, imajo rezultatske težave.

Nepozabna španska reprezentanca, ki je kraljevala med letoma 2008 in 2012, je vrhunec dočakala leta 2010, ko je v Južnoafriški republiki osvojila svoj do zdaj edini naslov svetovne prvakinje. Foto: Reuters

Na svetovnem prvenstvu so pod vodstvom del Bosqueja na svetovnem prvenstvu kot branilci naslova obstali celo v skupinskem delu. Izkušeni španski trener je bil neuspešen tudi na evropskem prvenstvu 2016 v Franciji, kjer so Španci izpadli v osmini finala, tako pa je bilo tudi na lanskem svetovnem prvenstvu, na katerem je vlogo selektorja nepričakovano opravljal legendarni nekdanji španski reprezentant Hierro.