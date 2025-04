Rajanje Parižanov v Londonu, PSG ostaja strup za Angleže

Nogometaši PSG so v prvi polfinalni tekmi lige prvakov v gosteh premagali Arsenal (1:0). Parižani bi lahko zmagali še z večjo razliko, a so dvakrat zatresli okvir vrat londonskega kluba. Edini zadetek na srečanju, na katerem je delil pravico najboljši slovenski delivec pravice Slavko Vinčić, je že v 4. minuti dosegel Ousmane Dembele. V sredo se bosta pomerila še Barcelona in Inter.

Liga prvakov, polfinale (prva tekma):

Torek, 29. april:

V nedeljo smo spremljali spopad španskih legionarskih trenerjev v Celju, kjer sta se Albert Riera (Celje) in Victor Sanchez (Olimpija) razšla s 3:3. Riera se v tej sezoni spogleduje s pokalno lovoriko, Sanchez pa lahko z zmaji že v soboto postane državni prvak. V torek sta bila v ospredju njuna rojaka, ki se že dolgo dokazujeta na čelu najboljših klubov (in reprezentanc) v Evropi, letos pa sta z Arsenalom oz. PSG od prvega evropskega naslova oddaljena le še dva koraka. To sta Mikel Arteta in Luis Enrique, ki je pred leti že osvojil ligo prvakov z Barcelono, zdaj pa se skuša na evropski vrh povzpeti še s Parižani.

Dvoboj v Londonu se je začel sanjsko za goste iz Pariza. Mreža topničarjev se je zatresla že v 4. minuti, ko je po asistenci Khviche Kvaratskhelie z izjemnim udarcem z roba kazenskega prostora, žoga se je od vratnice odbila v gol, zadel v polno Ousmane Dembele. Napadalec je tako v tej sezoni sodeloval že pri 11 zadetkih pariškega kluba (8 zadetkov in 3 asistence), s čimer je izenačil klubski rekord, ki ga je postavil zdajšnji as madridskega Reala Kylian Mbappe.

Veselje navijačev PSG na stadionu Emirates po zadetku Ousmaneja Dembeleja za 0:1. Foto: Reuters

Tudi v nadaljevanju srečanja so bili nevarnejši gostje. V 16. minuti je Gruzijec Kvaratskhelia padel v kazenskem prostoru in pričakoval, da bo glavni sodnik Dejan Vinčić pokazal na belo točko. Piščalka slovenskega sodnika je ostala nema, tako da se je igra nadaljevala. Zanimivo je, da je Vinčić delil pravico že na jesenskem dvoboju med Arsenalom in PSG (2:0) v ligaškem delu.

Khvicha Kvaratskhelia je v prvem polčasu zadel veliko težav obrambi Arsenala. Foto: Reuters PSG je ponovno zapretil v 26. minuti, a je obramba topničarjev pravočasno blokirala strel, tako da vratar David Raya ni imel težjega dela. V 31. minuti pa je pošteno zadišalo po podvojitvi prednosti francoskih prvakov. Najprej je mladi napadalec Desire Doue prisilil Rayo k obrambi, nato pa se je žoga odbila do Fabiana Ruiza, a je Španec na srečo gostiteljev zatresel vratnico. Tako je PSG od vodstva z 2:0 delilo le nekaj centimetrov.

Šele v zadnji tretjini prvega polčasa je Arsenal nanizal nekaj nevarnejših napadov, največjo priložnost pa si priigral v zadnji minuti, ko se je Gabriel Martinelli znašel sam pred vratarjem Gianluigijem Donnarummo, nato pa se je z izjemnim posredovanjem izkazal Italijan. Parižani so tako odšli na premor s tesno prednostjo, razmerje strelov na gol pa je bilo izenačeno (4:4), od tega 1:1 pri strelih v okvir vrat.

Razveljavljen zadetek Arsenala za 1:1

Drugi polčas se je začel imenitno za gostitelje. Vsaj tako se je zdelo, ko je bil Mikel Merino po uigrani skupinski akciji gostiteljev, s katero so zmedli gostujočo obrambo, najvišji v skoku in zatresel mrežo PSG.

Mikel Merino je bil v 47. minuti najvišji v skoku, nato pa zatresel mrežo Arsenala, a je bil zadetek razveljavljen. Foto: Reuters

Igrala se je 47. minuta, navijači topničarjev so noreli od sreče, saj so bili prepričani, da so njihovi ljubljenci hitro izenačili na 1:1, nato pa je Slavko Vinčić počakal na posredovanje VAR. Ugotovljeno je bilo, da se je strelec nahajal v nedovoljenem položaju. Tako je Vinčić na razočaranje domačega občinstva dvignil roko in razveljavil zadetek, PSG je še vedno vodil z 1:0.

Ramos zatresel prečko

Leandro Trossard kar ni mogel verjeti, kaj mu je ubranil vratar PSG. Foto: Reuters Izenačenje je vseeno viselo v zraku. V 55. minuti je Belgijec Leandro Trossard, ki ob pomanjkanju poškodovanih napadalcev v sistemu 4-3-3 igra v konici napada, prodrl po levi strani, zelo nevarno streljal proti vratom PSG, a se je izkazal Donnarumma in z izvrstnim refleksom preprečil izenačenje.

Resnejši napadi topničarjev so pojenjali, Parižani pa so začutili svojo priložnost in pretili prek protinapadov. V 84. minuti je zapretil rezervist Bradley Barcola in za las zgrešil cilj, le minuto pozneje pa je Londončane znova reševala sreče. Fabian Ruiz je v prvem polčasu zadel vratnico, rezervist Goncalo Ramos pa je v 85. minuti ušel obrambi Arsenala, nato pa s prefinjenim udarcem zatresel prečko.

Mlada zasedba PSG je na prvi tekmi polfinala prekrižala načrte topničarjev. Foto: Reuters

Navijači PSG so si dali duška na tribunah, dvoboj pa bi se lahko končal še z višjo zmago Parižanov, ki so dvakrat zadeli okvir vrat. Arsenal je tako po 17 domačih evropskih tekmah izkusil grenkobo poraza.

Povratno srečanje bo prihodnjo sredo na Parku princev.

Parižani so na poti do polfinala izločili že dva angleška predstavnika. Najprej Liverpool, ki je v nedeljo postal že 20. angleški prvak in postavil nov rekord, nato pa še Aston Villo. Zdaj se mu ponuja priložnost, da nadaljuje niz in spravi v slabo voljo še Arsenal. Na povratno tekmo v Pariz bodo odpotovali z zadetkom prednosti.

V sredo se bosta v prvi polfinalni tekmi pomerila še Barcelona in Inter.

Najboljši strelci lige prvakov: 13 – Guirassy (Borussia)

12 – Raphinha (Barcelona)

11 – Kane (Bayern), Lewandowski (Barcelona)

8 – Dembele (PSG), Haaland (Manchester City)

...

3 – Šeško (RB Leipzig)

Sreda, 30. april:

