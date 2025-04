Evropska nogometna zveza (Uefa) je v tej sezoni vpeljala revolucionarne spremembe v evropskih klubskih tekmovanjih. Zaživeli so novi formati, skupinski del je nadomestil ligaški del, v boj za lovoriko se je podalo kar 36 klubov. V ligi prvakov, z naskokom največjim in najbolj priljubljenim tekmovanjem, so v igri za naslov ostali Arsenal, Barcelona, Inter in PSG. Prav mogoče pa je, da bo tekmovalni sistem v prihodnji sezoni doživel kar nekaj sprememb. Razmišlja se kar o treh, zadnjo besedo pa bo imela Uefa.

Liga prvakov je v tej sezoni predstavila številne novosti, a so udeleženci prepričani, da bi se lahko našle še izboljšave. Te bi bile v prid tako klubom kot nogometašem, hkrati pa poskrbele še za večjo zanimivost tekmovanja. Razmišlja se o treh spremembah, o katerih bo odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) za klubska tekmovanja odločal 30. maja. Če bo sprejel odločitev, da so spremembe smotrne in potrebne, bi jim lahko tako izvršni odbor Uefe na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom prižgal zeleno luč, kar pomeni, da bi tekmovanje v prihodnji sezoni (2025/26) potekalo malce drugače, kot je v tej.

Slovo podaljškov?

Jan Oblak je v osmini finala izpadel z Atletico proti Realu. Na povratni tekmi se je igral podaljšek, nato pa so beli baletniki zmagali po izvajanju 11-metrovk. Foto: Guliverimage Katere pa so te spremembe? Klubi že dolgo opozarjajo na krut in zgoščen tekmovalni urnik, v katerem čakajo nogometaše tako obveznosti do klubskih delodajalcev kot tudi izbranih vrst. Zaradi tega je prisotna utrujenost, večja pa je tudi možnost poškodb. Zato se razmišlja v smeri, da bi v izločilnem delu ukinili podaljške. Če bi se na povratni tekmi končal redni del z rezultatom, po katerem še ne bi bil znan skupni zmagovalec, bi tako namesto podaljška (in dodatnih 30 minut) takoj izvajali 11-metrovke.

Druga sprememba se nanaša na privilegiran status tistih klubov, ki so si v ligaškem delu prislužili neposredno uvrstitev v osmino finala. To čast si je priigralo osem najboljših ekip, ki so imele nato v osmini finala prednost domačega igrišča na povratni tekmi. Ta privilegij je veljal le takrat, že v četrtfinalu pa je bilo drugače. Zato razmišljajo o tem, da bi v prihodnji sezoni veljal privilegij igranja povratne tekme pred domačim občinstvom tudi v četrtfinalu in polfinalu.

Arsenal v četrtfinalu, čeprav je ligaški del končal na tretjem mestu, neprimerno višje od Reala, ni imel prednosti domačega igrišča na povratni tekmi. Londončani so vseeno bili kos izzivu in kar dvakrat premagali evropske rekorderje. Foto: Reuters

Pri nemškem Bildu so zapisali, kako so kritiko zdajšnjemu sistemu podali pri Arsenalu. Londončani, ki se bodo v polfinalu udarili s PSG, so v ligaškem delu osvojili tretje mesto. Tako so v osmini finala na povratni tekmi proti PSV igrali doma, že v četrtfinalu pa je bilo drugače, saj so gostili madridski Real na prvi tekmi. Topničarjev to ni zmotilo pri napredovanju. V Londonu so odpravili bele baletnike s 3:0, nato pa jih premagali še v Španiji (2:1). Podobno se je godilo tudi Barceloni, ki je bila v ligaškem delu druga, nato pa v četrtfinalu na prvi tekmi gostila Borussio Dortmund.

Vrnitev k staremu pravilu?

PSG je v play-offu za osmino finala izločil Brest, nato pa mu je žreb namenil kar tri angleške tekmece. Foto: Reuters Tretja sprememba se nanaša na pravilo, kako se lahko v izločilnem delu medsebojno srečata tudi kluba iz iste države. Še v prejšnji sezoni, ko se je igral skupinski del, sta se lahko predstavnika iste države pomerila šele od četrtfinala naprej, pred tem pa je bilo to nemogoče.

V tej sezoni je bilo pravilo spremenjeno. Tako sta se denimo že v play-offu za osmino finala v francoskem obračunu spopadla PSG in Brest, v osmini finala pa je Bayern München v nemški poslastici izločil Bayer Leverkusen, Real Madrid pa je v španskem spektaklu pokvaril načrte Oblakovemu Atleticu.

Razmišljajo, da bi vrnili pravilo iz prejšnje sezone, po katerem bi se lahko klubi iz iste države pomerili med seboj šele od četrtfinala naprej. Udeleženci lige prvakov so prepričani, da bi takšna odločitev prinesla večjo finančno dobrobit klubom, saj obračuni med tekmeci iz iste države ponavadi prinašajo manj dobička s strani gledalcev in sponzorjev.