PSG in Barcelona sta prva polfinalista lige prvakov. Kljub izdatni prednosti s prve tekme, pa jima na povratni ni bilo niti malo lahko. Aston Villa, za katero je navijal tudi princ William, je namreč Parižane po izvrstnem drugem polčasu premagala s 3:2. PSG je tako napredoval s skupnim izidom 5:4. Borussia Dortmund je sicer dala potrebne štiri gole, a enega v lastno mrežo (3:1). Katalonci so se v polfinale uvrstili z izidom 5:3.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek, 15. april:

Z bele točke gol upanja za Borussio

Serhou Guirassy, ko je z bele točke zadel za 1:0. Foto: Reuters Borussia Dortmund je bila pred misijo nemogoče, nadoknaditi štiri gole zaostanka proti na prvi četrtfinalni tekmi zelo razigrani Barceloni. A so Nemci zelo pogumno krenili po prvi gol. Daniel Svensson je imel prvo lepo priložnost že v peti minuti. Je pa v peti minuti vratar Barcelone Wojciech Szczesny zakrivil 11-metrovko in zanesljivo ga je premagal Serhou Guirassy. To je bil njegov 11. gol v letošnji ligi prvakov, s čimer se je izenačil z Robertom Lewandowskim.

Domači v rumenem kotlu svojega stadiona niso popuščali. Pascal Gross je zadel v 16. minuti, a gol zaradi prepovedanega položaja ni veljal. Maximilian Beier v 30. minuti z glavo ni streljal dovolj močno, da bi premagal poljskega vratarja med vratnicama Barcelone. V 37. minuti pa je branil še strel Karima Adeyemija, ki se je izkazal z lepim preigravanjem. Edino pravo priložnost polčasa za goste je imel po podaji Frenkieja de Jonga Jules Kounde v 40. minuti, a je ostalo 1:0.

Guirassy zadel še drugič, nato pa nesrečen avtogol

Z 12. golom je Guirassy vlil nov žarek upanja za Borussio. Bil je najvišji v skoku in zadel s šestih metrov (2:0). Vratar ni imel možnosti. A nogometaši iz Dortmunda so vsaj za podaljšek potrebovali še dva zadetka. Ramy Bensebaini je bil tisti, ki je dal tretjega. A v lastno mrežo. Kakšna smola zanj, Barcelona je imela ob izidu na semaforju 2:1 spet prednost treh golov.

Guirassy je trikrat premagal Wojciecha Szczesnyja. Foto: Reuters Šele sredi drugega polčasa je Barcelona pokazala nekaj dobrih zaporednih akcij, lepi priložnosti sta imela Fermin Lopez in Raphinha, strelca s prve tekme. Četrtfinale je ostal napet vse do konca, potem ko je v 76. minuti Guirassy zadel še tretjič (3:1) in se tudi povzpel na prvo mesto lestvice strelcev v ligi prvakov. Tri minute pozneje je zadel še Julian Brandt, a zaradi ofsajda gol ni veljal. Zaključek tekme je bil vendarle mirnejši in zmaga Borussie s 3:1 je bila zgolj pirova.

PSG po pol ure vodil z 2:0

Nuno Mendes je zadel za 2:0. Foto: Reuters Prejšnji teden je bilo v Parizu pestro do zadnje sekunde. Začelo se je po željah Aston Ville, a je nadaljevanje pripadlo francoskim prvakom. Nuno Mendes je v zaključku popeljal PSG do večje prednosti (3:1) in zagotovil imenitno izhodišče pred povratno tekmo. Že v 11. minuti le te so bili še korak bližje polfinalu. Po hudi napaki Ville v obrambi je žogo v njihovo mrežo spravil Achraf Hakimi. Vodstvo z 1:0 je pomenilo skupno vodstvo s 4:1.

Naslednje minute so le pripadle domačim, nevarno je streljal Pau Torres, a mu je branil Gianluigi Donnarumma, sredi polčasa pa je le za las mimo vrat udaril Morgan Rogers. Nato pa 28. minuta in zdelo se je, da je dvoboj odločen: s super podajo se je izkazal Ousmane Dembele, za 2:0 oziroma 5:1 pa je zadel Mendes. A Villa se ni predala. Youri Tielemans je v 34. minuti poskusil s strelom z roba kazenskega prostora in premagal italijanskega vratarja (1:2).

V drugem polčasu Villa do vodstva s 3:2

John McGinn je s projektilom z več kot 30 metrov zadel za izenačenje na 2:2. Foto: Reuters

Drugi polčas pa drama na kvadrat! Aston Villa je poletela, PSG se je prehitro sprostil. V 52. minuti je Donnarumma še branil izjemen strel Marcusa Rashforda, nakar je v razmaku treh minut dobil dva gola. Najprej ga je s strelom z velike razdalje presenetil John McGinn (55. minuta). Stal je predaleč iz gola. Nato je po podaji Rashforda, ki bi lahko streljal tudi sam, za vodstvo s 3:2 zadel Ezri Konsa. In naleta domačih še ni bilo konec: z glavo je streljal Tielemans, a je Donnarumma izvrstno branil. Do konca se izid ni več spremenil, a vsaj za drugi polčas te povratne tekme si ekipa iz Birminghama zasluži pohvalo.

Najboljši strelci lige prvakov: 13 - Guirassy (Borussia)

12 - Raphinha (Barcelona)

11 - Lewandowski (Barcelona)

10 - Kane (Bayern)

8 - Haaland (Manchester City)

...

3 - Šeško (RB Leipzig)

V sredo se bo o zadnjih polfinalistih lige prvakov odločalo še v Madridu in Milanu, kjer bosta branila prednost Arsenal (3:0) in Inter (2:1).

Sreda, 16. april:

Liga prvakov, polfinalna para: Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec Arsenal/Real – PSG

Zmagovalec Bayern/Inter – Barcelona

