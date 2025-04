Barcelona s pomočjo avtogola ušla Realu na +7

Vodilna Barcelona je z minimalno zmago pri Leganesu (1:0) v 31. krogu la lige še povečala prednost pred madridskima zasledovalcema in zadržala zmagovalni ritem, s katerem navdušuje tudi v Evropi. Real bo danes gostoval pri Alavesu in skušal vsaj malce zaceliti rane po bolečem porazu v ligi prvakov Londonu pri Arsenalu (0:3), Jan Oblak pa bo z Atleticom na delu šele v ponedeljek, ko bo na Metropolitanu gostoval Valladolid.

Za uvod v sobotno dogajanje je Mallorca v San Sebastianu z 2:0 ugnala Real Sociedad in ga prehitela na lestvici ter mu odščipnila pomembne točke v boju za nastop v evropskih tekmovanjih v naslednji sezoni. Las Palmas je z zmago proti Getafeju s 3:1 vknjižil komplet točk v boju za obstanek med elito.

Katalonski velikan se je namučil z Leganesom, ugnal pa ga je z avtogolom domačih. Po podaji v kazenski prostor je žogo nespretno izbijal Jorge Saenz in v 48. minuti presenetil svojega vratarja Marka Dmitrovića, ki je bil nemočen. Domači so v 71. miuti sicer zatresli mrežo Barcelone, a Dani Raba je bil v prepovedanem položaju in ostalo je pri 0:1.

V prvi tekmi 31. kroga španskega prvenstva je Valencia v petek strla odpor Seville.

Špansko prvenstvo, 31. krog:

Petek, 11. april:

Sobota, 12. april:

Nedelja, 13. april:

Ponedeljek, 14. april:

Lestvica: