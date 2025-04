Swansea City je valižanski klub, ki trenutno nastopa v drugem najmočnejšem razredu angleškega klubskega nogometa. Nastopa v tekmovanju Championship, njegove barve pa zastopa tudi slovenski napadalec Žan Vipotnik, ki je v tej sezoni dosegel šest zadetkov.

Žan Vipotnik nastopa v klubu, s katerim po novem sodeluje tudi Luka Modrić. Foto: Guliverimage

Labodi trenutno na lestvici zasedajo 12. mesto, po objavljeni novici, ki jo je v svet lansiral italijanski novinar Fabrizio Romano, guru za prestope in dogajanja pri največjih klubih na svetu, pa se je Swansea znašel na naslovnicah največjih medijev. Z njim namreč po novem poslovno sodeluje tudi Luka Modrić. Zvezdnik madridskega Reala, ki je leta 2018 prejel nagrado za najboljšega nogometaša na svetu, se je še pred koncem bogate kariere odločil za poslovni korak. Postal je manjšinski lastnik valižanskega kluba.

🚨 EXCLUSIVE: Luka Modrić, set to become new Minority Owner at Swansea.



Modrić will become one of the owners of the Championship club, deal agreed 🦢



❗️ This does 𝐧𝐨𝐭 affect his pro career, as he wants to continue playing for Real Madrid again, as reported last month. pic.twitter.com/Us0sb9k204