Odziv Modrića, ki je nasmejal mnoge #video

Devetintridesetletni hrvaški nogometni virtuoz Luka Modrić je bil z družino v času novega leta v Dubaju, kjer so obiskali zasebni živalski vrt v lasti arabskega milijarderja Saifa Belhase. Neustrašnemu in borbenemu prejemniku zlate žoge so na obisku v živalskem vrtu v naročje dali ogromnega rumenega albino pitona, odziv Modrića, ki je v teh dneh zaokrožil po številnih družbenih omrežjih, pa je nasmejal mnoge, tudi njegove nekdanje soigralce pri Real Madridu.

Kot je videti na posnetku, Modrić namreč ni ravno dobro prenesel bližine velikega pitona, njegov prestrašen odziv pa je nasmejal tako njegove otroke in zbrane kot tudi številne, ki so si v teh dneh ogledali posnetek. Več kot očitno pa so med obiskom živalskega vrta in ob ogledu živali uživali Modrićevi otroci, za katere je bilo to eno izmed lepših doživetij z njihovim očetom.

Kasneje so Modriću okoli vratu nadeli še manjšo kačo, nogometaš pa si je, čeprav z rahlim neodobravanjem, kačo vendarle nadel okoli vratu in z njo poziral pred fotografi.

Poleg kač pa je Modrić z družino v Fame parku obiskal še druge eksotične živali, med drugim je hranil tigrovega mladiča in medveda, si ogledal žirafe in na roko ulovil sokola. Več v spodnjem posnetku.

Fame Park je razkošen zasebni živalski vrt v Dubaju, katerega lastnik je priznani emiratski podjetnik dr. Saif Ahmed Belhasa. V tem ekskluzivnem zatočišču živi več kot 500 živali, ki pripadajo 95 vrstam, vključno z žirafami, velikimi mačkami, divjimi medvedi in primati. Park slavnih, ki je odprt samo za znane in VIP osebnosti, je v preteklosti že gostil zvezde iz vsega sveta, vključno z nogometnimi legendami, hollywoodskimi in bollywoodskimi igralci in igralkami, pop pevci, glasbeniki, vplivneži družbenih omrežij ter drugimi.