Novak Đoković je po zmagi v osmini finala proti Jiriju Lehečki zavrnil izjavo na igrišču, potem ko je pred tem Tony Jones, novinar Channel 9, imel precej neumestne komentarje glede desetkratnega zmagovalca OP Avstralije in srbskih navijačev.

"Znova smo v Melbourne Parku, kjer vidimo navijače Novaka Đokovića, ki glasno vzklikajo. Precej nenavadno … Novak je precenjen, Novak je preteklost, vrzite Novaka ven … Še dobro, da me ne slišijo," je v prenosu povedal Tony Jones in s tem poskrbel, da se v Melbournu govori samo še o tem. Kmalu za tem se je odzval tudi Đoković.

A few words about what happened on court. pic.twitter.com/jRof2npiwH — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 19, 2025

"Hvala vsem za podporo. Odlična tekma proti Lehečki. Veselim se naslednje tekme s Carlosom. Želim pa si vzeti tudi trenutek, da se ozrem na to, kar se je zgodilo na terenu. Razlog, da nisem dal intervjuja po tekmi, je, da se je znani športni novinar iz Avstralije, ki dela za Channel 9, odločil, da se norčuje iz srbskih navijačev, in dajal neprimerne in žaljive komentarje proti meni. Upal sem, da se bo opravičil, a za zdaj se tako on kot televizija še nista. To je edini razlog, zakaj nisem opravil intervjuja."

Komentar, ki je dvignil precej prahu.

Mislil je, da gre za humor

V tem času se je Tony Jones že oglasil. Trdi, da se je opravičil že pred 48 urami. "Mislil sem, da gre za humor, kar je v skladu z večino stvari, ki jih počnem. Iz Tennis Australia so mi sporočili, da je Đokovićeva ekipa nezadovoljna s temi komentarji. Takoj sem stopil v stik z Đokovićevo ekipo in se jim opravičil. In zdaj, ko stojim tukaj, stojim za tem opravičilom. Opravičujem se, če je ob tem začutil, da ga ne spoštujem," je v uvodu povedal avstralski novinar. "Zdaj, ko je Novaka to razjezilo, ga povsem razumem."

Novak Đoković je zelo navezan na Srbijo in srbske navijače. In očitno ga takšni komentarji zelo zmotijo. Foto: Guliverimage

Opravičil se je tudi srbskim navijačem

Dotaknil se je tudi srbskih navijačev, ki so bili ob komentarju v prenosu ki jih je žalil. Zanje je dejal, da prihajajo z zastavami, so zelo strastni in se tudi znajo pošaliti. "Mislil sem, da je to, kar delam, le podaljšek šale. Jasno je, da ni bilo tako razumljeno. Čutim, da sem razočaral srbske navijače. Če bi lahko čas zavrtel nazaj, bi spremenil stvar, pri kateri sem pretiraval. To je, da bi ga vrgel ven," se je še pokesal Jones.

Enemu najboljših teniških igralcev vseh časov so se opravičili tudi na televiziji Channel 9. Ti so v svojem sporočilu poudarili, da nikakor niso imeli namena užaliti njega in njegovih navijačev.

V torek nas čaka poslastica

Novaka Đokovića v torek čaka zelo zanimiv nasprotnik. Nasproti mu bo namreč stal Carlos Alcaraz, tretji nosilec turnirja. Nazadnje sta igrala v finalu olimpijskih iger v Parizu, ko je bil boljši 37-letni Beograjčan.

