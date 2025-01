Španski as Carlos Alcaraz in Američan Tommy Paul sta prva četrtfinalista na teniškem turnirju za grand slam v avstralskem Melbournu. Oba sta igrala proti načetima tekmecema, Špancu je Britanec Jack Draper dvoboj predal po dveh nizih, medtem ko še en Španec Alejandro Davidovich proti Paulu ni imel več moči po zahtevnih dvobojih v prvih krogih. Na delu je bil tudi zvezdnik teniškega sveta Novak Đoković, ki je v zadnjem obračunu večera v treh nizih premagal Čeha Jirija Lehecko, po tekmi pa hitro zapustil areno. Zdaj ga v četrtfinalu čaka Alcaraz.

Carlos Alcaraz je v izenačenem prvem nizu Jacka Draperja ugnal s 7:5, Britanec, polfinalist lanskega OP ZDA, je moral nato vzeti zdravniško pomoč zaradi poškodbe stegenske mišice, kljubovati pa ob poškodbi Alcarazu ni več mogel. Obenem je v prvih treh krogih Britanec vselej napredoval po petih nizih.

Španec, ki mu le še OP Avstralije manjka v zbirki naslovov na štirih največjih turnirjih, je po dvoboju na kamero zapisal, "kmalu boš tam, kjer si zaslužiš biti. Čimprejšnje okrevanje, Jack".

Foto: Guliverimage

"To ni način, na katerega bi rad zmagoval. Seveda sem vesel, da bom lahko zaigral v še enem četrtfinalu v Avstraliji, toda žal mi je Jacka. Res je dober fant, ne zasluži si teh poškodb. Imel je veliko težav v pripravljalnem obdobju, zato se ni mogel ustrezno pripraviti. Žalosten sem zanj, a prepričan, da se bo vrnil močnejši," je o tekmecu najprej v izjavi takoj po dvoboju dejal Alcaraz.

"Zadovoljen sem z ravnjo tenisa. V Avstraliji se tako na igrišču kot ob njem počutim odlično. Fizično se počutim dobro, kar je pomembno pred drugim tednom turnirja. Zdaj postajajo dvoboji zahtevnejši, a sem pripravljen. Delam prave stvari in upam, da tokrat pridem malce dlje," je še dejal 21-letni Španec.

Foto: Guliverimage

V četrtfinalu ga čaka teniški as Novak Đoković, kar pomeni, da bomo dočakali ponovitev olimpijskega finala iz Pariza. Srb je gladko v treh nizih premagal Čeha Jirija Lehecko, po dvoboju pa se je publiki le zahvalil in se ni odločil, da bo odgovarjal na vprašanja Jimu Curierju, kar je v navadi, ko nekdo na osrednjem igrišču dobi dvoboj.

Videti je bil zelo nervozen, razlog pa zagotovo tiči v tem, kako se je del publike obnašal proti njemu med dvobojem. Tako je po dvoboju vzel mikrofon, odvrnil intervju in rekel publiki: "Hvala, da ste bili tu in da uživate v tem športu. Hvala vam!"

Med najboljšimi osmimi se je pridružil tudi Tommy Paul. Američan se je spopadel z Davidovichem Fokino in izgubil le tri igre ob zmagi s 6:1, 6:1, 6:1. Dvoboj je trajal le uro in 20 minut. Torej precej manj kot ob zadnjih dveh Špančevih obračunih v Melbournu, ki ju je ta dobil po petih nizih in ob tem potrošil preveč moči za dostojen odpor Američanu.

Paul se je tretjič v karieri na turnirjih za grand slam in drugič v Melbournu uvrstil v četrtfinale, leta 2023 ga je v deželi tam spodaj v polfinalu po treh nizih ugnal kasnejši zmagovalec Đoković.

Tokrat se bo za polfinale 27-letni Američan pomeril z drugim nosilcem Nemcem Alexandrom Zverevom, ki je bil s 3:1 v nizih boljši od Francoza Uga Humberta, ki je bil 14. nosilec turnirja v Melbournu.

Osmina finala:

Novak Djoković (Srb/7) : Jiri Lehečka (Češ/24) 6:3, 6:4, 7:6 (4)

Carlos Alcaraz (Špa/3) : Jack Draper (VBr/15) 7:5, 6:1, - predaja

Tommy Paul (ZDA/12) : Alejandro Davidovich (Špa) 6:1, 6:1, 6:1;

Alexander Zverev (Nem/2) : Ugo Humbert (Fra/14) 6:1, 2:6, 6:3, 6:2

Preberite še: