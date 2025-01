V vročem Melbournu, temperatura se je povzpela tudi do 35 stopinj Celzija, prva nosilka in favoritinja v Melbournu ni imela težav z 18-letno Andrejevo.

Sabalenka je kljub zahtevnim razmeram prevladovala od samega začetka dvoboja osmine finala na tem turnirju, ki ga je osvojila v zadnjih dveh letih.

"Res sem zelo zadovoljna z ravnjo tenisa. Pogoji tu mi resnično ustrezajo in pomagajo. Upam, da bo tako do konca turnirja. Postajam pa vse starejša in ne vem, če so tako visoke temperature zame res dobre," je dejala Belorusinja.

"Vse življenje se trudim biti vzor ljudem, da lahko s trdim garanjem premostijo svoje ovire. Ne gre zgolj za pomoč mladi generaciji igralk in igralcev, temveč vsem generacijam ljudi. Tudi sama sem imela ne le številne izzive v tenisu, temveč v življenju nasploh," je še dodala 26-letnica iz Minska.

Doslej je ob dveh naslovih v Melbournu lani slavila tudi na OP ZDA in lovi četrti naslov na turnirjih velike četverice. Naslednja ovira na tej poti bo Rusinja Anastazija Pavljučenko.

Nekdanja finalistka OP Francije, leta 2021 je na poti do tega dosežka v polfinalu ugnala tudi Slovenko Tamaro Zidanšek, je bila s 7:6, 6:0 boljša od finalistke olimpijskih iger Hrvatice Donne Vekić.

Triintridesetletnica se je četrtič v karieri uvrstila med najboljših osem v Melbournu, nazadnje ji je to uspelo leta 2020, ko jo je na poti do polfinala ustavila zdaj že upokojena Španka Garbine Muguruza.

Drugi četrtfinalni par v zgornji polovici žreba sestavljata Američanka Coco Gauff in Španka Paula Badosa.

Tretja nosilka Gauff je imela prvič na tem turnirju nekaj težav, a je kljub temu zanesljivo slavila, ostala neporažena v letu 2025 ter zabeležila deveto zmago zapovrstjo.

Zmagovalka z ZDA na pokalu United je Švicarko Belindo Bencic ugnala s 5:7, 6:2, 6:1 in se drugič zapovrstjo uvrstila v četrtfinale OP Avstralije.

Arina Sabalenka melje naprej. Foto: Guliverimage

Z zmago se je v tem stoletju pridružila Rusinji Mariji Šarapovi, rojakinji Sereni Williams in Belgijki Kim Clijsters z vsaj sedmimi četrtfinalnimi nastopi na grand slamih pred dopolnjenim 21 letom.

"V prvem nizu je igrala res izjemen tenis. Težko mi je bilo priti v položaj, da bi napadala. Sem pa skupaj gledano zadovoljna z igro, tudi prvi niz bi lahko dobila, če bi se nekaj točk obrnilo meni v prid. Nato sem bila bolj agresivna, najbolje pa odigrala tretji niz," je po dvoboju dejala zmagovalka OP ZDA 2023.

Gauff v torek na drugi strani mreže čaka Paula Badosa. Španka, pred številnimi težavami s poškodbami že druga igralka lestvice WTA, je bila boljša od Srbkinje Olge Danilović s 6:1, 7:6.

"Mislim, da sem velika borka, to je del moje osebnosti. Nisem se borila le s teniškimi težavami, zato zdaj toliko bolj cenim te trenutke, ko se lahko borim pred tako številčnim občinstvom na veliki sceni. Trenutno uživam v svojem teniškem popotovanju," je po dvoboju dejala Badosa.

V ponedeljek bodo na sporedu še štirje obračuni osmine finala v ženski konkurenci.

Osmina finala:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Mira Andrejeva (Rus/14) 6:1, 6:2;

Anastazija Pavljučenko (Rus/27) - Donna Vekić (Hrv/18) 7:6 (0), 6:0;

Coco Gauff (ZDA/3) - Belinda Bencic (Švi) 5:7, 6:2, 6:1;

Paula Badosa (Špa/11) - Olga Danilović (Srb) 6:1, 7:6 (2).

