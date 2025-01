Poslastica med Britanko in Poljakinjo

Na teniškem OP Avstralije se nadaljujejo dvoboji tretjega kroga. Največ zanimanja v ženski konkurenci bo za dvoboj med Igo Swiatek in Emmo Raducanu.

Iga Swiatek in Emma Raducanu sta dve izjemni igralki, ki sta zasloveli že kot najstnici. Swiatek je leta 2020 osvojila Roland Garros kot 19-letnica in kot 54. igralka sveta ter od takrat dominira na svetovni lestvici. Do zdaj je v svojo vitrino postavila pet lovorik z največjih turnirjev.

Emma Raducanu pa je teniški svet šokirala leto pozneje, ko je kot kvalifikantka pri 18 letih osvojila OP ZDA. Na OP Avstralije se bosta igralki pomerili že četrtič, Poljakinja bo v vlogi favoritinje.

Zanimivi dvoboji:

Emma Raducanu (GBR) - Iga Swiatek (POL, 2)

Madison Keys (USA, 19) - Danielle Collins (USA, 10)

Emma Navarro (USA, 8) - Ons Jabeur (TUN)

Elina Svitolina (UKR, 28) - Jasmine Paolini (ITA, 4)

