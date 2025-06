Emma Raducanu in Carlos Alcaraz bosta na OP ZDA igrala v mešanih dvojicah, kar je v teniškem svetu vzbudilo veliko zanimanja. Še več zanimanja športne javnosti pa je vzbudilo to, da se je Emma Raducanu pojavila na tribunah turnirja v Quenn's Clubu in spremljala kolega.

Carlos Alcaraz je moral malce počakati na to, da je Emma Raducanu privolila. Foto: Reuters

"Še vedno imava dober odnos"

Na tem je 22-letna teniška igralka razkrila, da je Carlosa Alcaraza pustila nekaj časa čakati, preden je privolila v njuno sodelovanje. "Morala sem ga nekaj časa pustiti čakati," se je uvodoma pošalila ena najbolj priljubljenih igralk na turneji. "Morala sem vprašati svojo ekipo, kaj meni o tem. Ko me je vprašal, sem mu želela odgovoriti pritrdilno, vendar sem se morala prej pogovoriti s trenerjem."

Po njenih besedah je sodelovanje posledica njunega prijateljstva, potem ko sta se bolje spoznala v Wimbledonu leta 2021. Takrat sta oba opozorila nase. "Spomnim se, da je v 3. krogu premagal Stefa (Cicipasa, op. p.), in to je bila velika zmaga in njegov preboj na velikem turnirju. Res je, da sva oba igrala na tem turnirju. Še vedno imava dober odnos. Velikokrat me je prehitel, ampak lepo je, da se poznava že od prej."

Foto: Guliverimage

Emma Raducanu se je organizatorjem Wimbledona zahvalila za to, da so moškemu, ki jo je že pred tem zasledoval, preprečili nakup vstopnice za letošnji turnir na sveti travi. Neuravnovešeni navijač mlade igralke je bil februarja na štirih turnirjih, na katerih je igrala Emma Raducanu. Ko ga je opazila na tribunah na turnirju v Dubaju, se je zlomila in celo zajokala. Takrat so ga varnostniki odstranili s tribun in dobil je prepoved približevanja.

Prejšnji teden se je izkazalo, da je poskušal kupiti tudi vstopnico za turnir v Wimbledonu, a so njegovo zahtevo za nakup blokirali. "Opravili so neverjetno delo. Dobila sem obvestilo, policija je stopila v stik z mano in mi povedala, da je vse v redu," je Raducanu povedal za BBC. "Vem, da nisem prva športnica, ki je prestala nekaj takega, in verjetno ne bom zadnja. Ne le kot športnica, ampak tudi kot ženska."

Britanka trenutno igra na turnirju v Eastbournu, kjer jo v prvem krogu čaka Američanka Ann Li.

Preberite še: