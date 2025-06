Pri britanskem BBC so zapisali, da je se je pri varnostnem sistemu All England Cluba prižgala rdeča luč, potem ko je obseden navijač britanske teniške igralke želel kupiti vstopnico za letošnji Wimbledon.

Emma Raducanu, ena najbolj popularnih igralk na svetovni turneji, je februarja izkusila precej neprijetno izkušnjo. Na turnirju v Dubaju se je zlomila v solzah, potem ko je na tribunah zagledala moškega, ki ji je sledil na štiri zaporedne turnirje. Dubajska policija mu je pozneje izdala prepoved približevanja. Zdaj so ga ujeli, ko je želel kupiti vstopnico za turnir na sveti travi.

Después de perder su saque, Emma Raducanu habló con la juez de silla, se derrumbó ante ella y entre lagrimas se escondió detrás de su silla mientras nadie sabía que pasaba. Su rival Karolina Muchova preguntó y se fue a consolarla. Luego se supo que había visto en la tribuna a un… pic.twitter.com/dtaAkMX1vW — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 19, 2025

Po tem incidentu je Raducanu novinarjem povedal: "Videla sem ga v prvem dvoboju in spraševala sem se, kako bom končala dvoboj. Zaradi solz nisem mogla videti žogice in komaj sem dihala. Rekla sem si, da si moram vzeti trenutek, da lahko zadiham," je povedala za BBC in priznala, da je bil ta primer zanjo dobra šola in da je od zdaj naprej veliko bolj pozorna.

"Vse, kar lahko storimo, je, da se iz tega nekaj naučimo in se na to odzovemo na boljši in bolj pozitiven način, namesto da bi se ozirali nazaj in iskali krivca. Zdaj je položaj bolj pod nadzorom, kar je zame najpomembneje. Zdaj sem veliko bolj pozorna. Vedno sem v družbi in tako vseskozi pod nadzorom."

Nekdo je že dobil prepoved petih let

Ob tem je treba poudariti, da to za mlado Britanko ni bila prva tovrstna izkušnja. Le nekaj mesecev po senzacionalni zmagi na OP ZDA leta 2021 je petletno prepoved približevanja dobil Amrit Magar, ko ji je pošiljal nezaželene čestitke in darila ter celo hodil 37 kilometrov, da je prišel do njenega doma.

Če jih kaj skrbi, naj se pogovorijo z njimi

Sally Bolton, izvršna direktorica All England Lawn Tennis Cluba, je za medije povedala, da bodo letos v Wimbledonu strogi varnostni ukrepi in da skozi vse leto poteka sodelovanje z organizatorji turnirjev, metropolitansko policijo in različnimi varnostnimi agencijami. Namen je namreč prepoznati morebitna tveganja in temu ustrezno prilagoditi varnostne ukrepe. "Igralcem bi sporočila, da naj bodo samozavestni, in če jih kaj skrbi, naj pridejo in se o tem pogovorijo z nami, saj lahko stvari uredimo."

