Organizatorji teniškega OP ZDA so se za letos odločili za zanimivo potezo. Teden dni pred glavnim delom turnirja bodo izpeljali turnir v mešanih dvojicah. S tem so privabili velike zvezdnike tega športa. Med njimi sta veliko zanimanja požela britanska teniška igralka Emma Raducanu in Carlos Alcaraz, trenutno eden najboljših igralcev sveta.

Emma Raducanu nima prav veliko izkušenj z igranjem v dvojicah. Foto: Reuters

Ni trajalo niti minuto

"Ona bo šefica. Zelo sem navdušen nad tem in mislim, da bo super. To je bila izjemna ideja za turnir. Emmo poznam že zelo dolgo časa. Zagotovo bova uživala," je uvodoma povedal zadnji zmagovalec OP Francije v Parizu.

Španec je razkril, da je razmišljal, da bi bilo najbolje, če bi igral skupaj z Emmo in priznal, da jo je on vprašal, če bi zaigrala skupaj. Je takoj privolila ali je moral nekaj časa počakati?

"Nekaj časa je trajalo, ampak ne prav dolgo. Očitno je morala malo premisliti, ampak mislim, da ni trajalo minuto," je še za Queen’s Press povedal Alcaraz.

22-letni teniški igralec že ima nekaj bogatih izkušenj z igranjem v dvojicah. Pomembne je dobil lani na olimpijskih igrah v Parizu, ko je igral skupaj z Rafaelom Nadalom.

Na drugi strani pa ima senzacionalna zmagovalka OP ZDA iz leta 2021 nekaj manj izkušenj z igro dvojic. Na začetku tega meseca je igrala v paru s Katie Boulter in odkrito priznala, da v dvojicah "ni vedela, kaj počne."

Olga Danilović in Novak Đoković bosta združila moči na OP ZDA. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

S kom bo igral Novak Đoković?

Na tem turnirju boso združili moči še Jannik Sinner in Emma Navarro, Arina Sabalenka in Grigor Dimitrov, Naomi Osaka in Nick Kyrgios, Novak Đoković bo združil moči z rojakinjo Olgo Danilović, skupaj pa bosta igrala tudi Paula Badosa in Stefanos Cicipas.

