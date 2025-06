Na travi v Halleju hiter izpad petega in šestega nosilca

Na teniškem turnirju ATP v Halleju v Nemčiji sta se že v prvem krogu poslovila peti in šesti nosilec, Argentinec Francosco Cerundolo in Francoz Ugo Humbert. Prvega je v treh nizih izločil Američan Alex Michelsen, od drugega je bil boljši Kanadčan Denis Shapovalov. Oba dvoboja sta se končala po hudem boju in treh odigranih nizih, toliko sta jih je za napredovanje v drugi krog potreboval tudi Italijan Flavio Cobolli in Čeh Tomaš Machač. Na travi se merijo tudi teniški igralci na turnirju Queen's v Londonu, pa teniške igralke v Nottinghamu.