Na turnirju Terra Wortmann Open v Halleju je Daniil Medvedev zlahka premagal domačina Daniela Altmaierja s 6:3, 6:3 in si zagotovil mesto v drugem krogu. Ruski teniški igralec je pokazal zanesljivo igro in dosegel svojo 20. zmago v sezoni 2025. V naslednjem krogu se bo pomeril s Quentinom Halysom.

Bal se je, da bi zaspal

"Počutil sem se odlično. Mislim, da sem odigral odlično tekmo. V nekaterih trenutkih, ko sem moral biti odločen, mi je uspelo. V nekaterih trenutkih, ko sem moral ubraniti nekaj break žogic in podobnih stvari, mi je prav tako uspelo, zato sem zelo zadovoljen s svojo tekmo in se že veselim naslednje," je po dvoboju povedal Medvedjev, ki ima zelo rad turnir v Halleju, aj ima ta turnir prav poseben hotel za igralce.

"Stanujete v hotelu dve minuti od igrišč za trening in dve minuti od osrednjega igrišča. To je edini turnir v letu, kjer se po ogrevanju lahko vrnete v hotelsko sobo. Občutek je malo čuden. Malo me je strah, da bi pretiraval, zaspal in zamudil tekmo. Vedno se z veseljem vrnem," je še povedal Rus.

Branilec naslova iz leta 2023, Aleksander Bublik, je prav tako gladko zmagal proti Alexandru Mullerju s 6:4, 6:4. Stefanos Cicipas, katerega zdaj trenira Goran Ivanišević, pa je po napetem dvoboju ugnal Luciana Darderija s 6:4, 3:6, 7:6 (5). Napredoval je tudi Fabian Marozsan.

00 (2.522.220 evrov):

- 1. krog:

Fabian Marozsan (Mad) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:7 (3), 6:4, 6:4;

Aleksander Bublik (Kaz) - Alexandre Müller (Fra) 6:4, 6:4;

Danil Medvedjev (Rus/3) - Daniel Altmaier (Nem) 6:3, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč) - Luciano Darderi (Ita) 6:4, 3:6, 7:6 (5);

Quentin Halys (Fra) - Benjamin Bonzi (Fra) 6:4, 6:4; * Queen's, ATP 500 (2.522.220 evrov):

- 1. krog:

Holger Rune (Dan/4) - Christopher O'Connell (Avs) 6:3, 6:4;

Mackenzie McDonald (ZDA) - Gael Monfils (Fra) 6:4, 6:4;

Roberto Bautista (Špa) - Nuno Borges (Por) 6:7 (6), 7:5, 6:4;

Jakub Menšik (Češ/8) - Cameron Norrie (VBr) 7:6 (6), 1:6, 6:1;

Jacob Fearnley (VBr) - Alex Bolt (Avs) 6:2, 6:4;

Daniel Evans (VBr) - Frances Tiafoe (ZDA/7) 7:5, 6:2; * Berlin, WTA 500 (921.416 evrov):

- 1. krog:

Katerina Siniakova (Češ) - Viktorija Tomova (Bol) 6:1, 6:2;

Ons Jabeur (Tun) - Caroline Dolehide (ZDA) 7:6 (5), 6:1;

Emma Navarro (ZDA) - Marta Kostjuk (Ukr) 6:2, 6:3;

Rebeka Masarova (Švi) - Sofia Kenin (ZDA) 6:3, 6:2;

Magdalena Frech (Pol) - Mira Andrejeva (Rus/6) 2:6, 7:5, 6:0;

Paula Badosa (Špa/8) - Eva Lys (Nem) 6:1, 6:3; * Nottingham, WTA 250 (238.115 evrov):

- 1. krog:

Julija Putinceva (Kaz/4) - Hannah Klugman (VBr) 6:2, 6:2;

Dajana Jastremska (Ukr) - Olga Danilović (Srb/9) 6:4, 7:6 (4).

