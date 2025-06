Za 27-letnega Američana Taylorja Fritza je to prva letošnja zmaga, skupno pa deveta na turnirjih serije ATP, v nedeljskem finalu je bil boljši od prvopostavljenega Nemca Alexandra Zvereva s 6:3 in 7:6 (0). Lanski finalist odprtega prvenstva ZDA v New Yorku je za zmago nad Nemcem potreboval uro in 27 minut.

Fritz je pred letošnjim turnirjem v Stuttgartu trikrat zmagal v Eastbournu, dvakrat v Delray Beachu, po enkrat pa v Atlanti, Tokiu in Indian Wellsu.

Elise Mertens Foto: Guliverimage Belgijska teniška igralka Elise Mertens je v Hertogenboschu dosegla jubilejno deseto zmago na turnirjih WTA. V finalu turnirja na travnati površini z nagradnim skladom 241.235 evrov je bila po uri in 17 minutah boljša od Romunke Gabriele Ruse s 6:3 in 7:6 (4).

Devetindvajsetletna Belgijka, trenutno 25. igralka na jakostni lestvici WTA, je pred tem po dvakrat zmagala v Monastiru in Hobartu, po enkrat pa v Singapurju, Melbournu, Dohi, Luganu in Rabatu.

Tatjana Maria pri 37 letih prvič osvojila turnir WTA 500

Tatjana Maria Foto: Reuters Tatjana Maria je zmagovalka teniškega turnirja WTA 500 v Londonu z nagradnim skladom 1.240.841 evrov. Nemka je v finalu s 6:3 in 6:4 odpravila osmpostavljeno Američanko Amando Anisimovo. Za kvalifikantko Mario, ki je 86. igralka sveta, je bil to prvi finale in posledično prvi naslov na turnirjih ravni WTA 500. Obenem pa je pri 37 letih postala tudi najstarejša igralka v finalu takega turnirja.

Doslej je bil največji uspeh Marie uvrstitev v polfinale Wimbledona leta 2022, ima pa tri turnirske zmage na nižji ravni, zadnjo iz Bogote 2023. Maria je hkrati prva zmagovalka turnirja v Queen's Clubu po 52 letih, nazadnje so ženske tam igrale leta 1973, ko je slavila Olga Morozova. Ona je takrat dobila 1000 funtov za zmago, Maria pa zdaj 120.000.

Stuttgart, ATP 250 (751.630 evrov):



Finale:

Taylor Fritz (ZDA/2) - Alexander Zverev (Nem/1) 6:3, 7:6 (0).



Hertogenbosch, WTA 250 (241.235 evrov):



Finale:

Elise Mertens (Bel/3) - Gabriela Ruse (Rom) 6:3, 7:6 (4).