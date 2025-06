Zverev in Fritz za prvi naslov na travi letos

V finalu teniškega turnirja v Stuttgartu bodo gledalci videli obračun prvih dveh nosilcev, Nemca Alexandra Zvereva in Američana Taylorja Fritza.

V polfinalu Stuttgarta je Alexander Zverev po dveh podaljšanih igrah premagal tretjega nosilca, Američana Bena Sheltona, Taylor Fritz pa je bil s 6:4 in 7:6 boljši od četrtega nosilca, Kanadčana Felixa Auger-Aliassimeja.

Za 29-letnega Zvereva je to 39. uvrstitev v finale turnirjev ATP in prva na travnati podlagi po Halleju leta 2017, ko je izgubil proti Rogerju Federerju. Na drugi strani bo 27-letni Fritz, osemkratni zmagovalec turnirjev ATP, odigral svoj 17. finale v karieri, prvega letos in četrtega na travi. Prejšnje tri, vse v Eastbournu, je dobil.

ATP 250, Stuttgart (751.630 evrov):



Polfinale:

Alexander Zverev (Nem/1) - Ben Shelton (ZDA/3) 7:6 (8), 7:6 (1);

Taylor Fritz (ZDA/2) - Felix Auger-Aliassime (Kan/4) 6:4, 7:6 (5).