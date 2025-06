Sedemnajstletnik navdušuje, Zverev nezadovoljen

Čeprav je Zverev še daleč od prave forme, je prvi nosilec turnirja v ključnih trenutkih pokazal zbranost in zmagal."Prva tekma na travi ni nikoli lahka. Pravzaprav mislim, da je bila to zelo povprečna tekma, a na koncu sem zmagal in to je najpomembneje. Zakompliciral sem si jo, ampak zmaga je zmaga in vesel sem, da bom jutri spet igral," je Zverev povedal takoj po zmagi.

Dan pa je zaznamoval tudi neverjeten podvig komaj 17-letnega Nemca Justina Engla, ki je s 6:4, 6:4 izločil Alexa Michelsena in se prvič uvrstil v četrtfinale ATP turnirja. Mladi domačin, ki trenira pod vodstvom Philippa Kohlschreiberja, je najmlajši četrtfinalist na travi po Borisu Beckerju leta 1985. Za preboj v polfinale se bo pomeril s četrtim nosilcem Felixom Auger-Aliassimom.

* ATP 250, Hertogenbosch (706.850 evrov):

- osmina finala:

Reilly Opelka (ZDA) - Nicolas Jarry (Čil) 7:6 (5), 6:3;

Zizou Bergs (Bel) - Alexei Popyrin (Avs/4) 6:7 (3), 6:2, 7:6 (3);

Mark Lajal (Est) - Hubert Hurkacz (Pol/5) b.b.;

Nuno Borges (Por/7) - Otto Virtanen (Fin) b.b.;

Ugo Humbert (Fra/2) - Daniel Evans (VBr) 7:5, 6:3; * ATP 250, Stuttgart (751.630 evrov):

- osmina finala:

Alexander Zverev (Nem/1) - Corentin Moutet (Fra) 6:2, 7:6 (7);

Justin Engel (Nem) - Alex Michelsen (ZDA/7) 6:4, 6:4;

Felix Auger-Aliassime (Kan/4) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 6:4, 6:4; * WTA 500, London (1.240.841 evrov):

- osmina finala:

Diana Šnajder (Rus/5) - Katie Boulter (VBr) 2:6, 6:3, 6:2;

Elena Ribakina (Kaz/4) - Heather Watson (VBr) 6:4, 6:2; * WTA 250, Hertogenbosch (241.235 evrov):

- osmina finala:

Gabriela Ruse (Rom) - Carson Branstine (Kan) 6:4, 6:3;

Suzan Lamens (Niz) - Ann Li (ZDA) 7:6 (4), 7:6 (5);

Elise Mertens (Bel/3) - Maria Sakari (Grč) 6:3, 6:0;

Bianca Andreescu (Kan) Lulu Sun (Avs/7) 6:0, 6:4;

