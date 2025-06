Boris Beceker, nekdanji legendarni teniški igralec, je v svojih izjavah večkrat brez dlake na jeziku in zato s svojim mišljenjem v medijih pritegne veliko pozornosti. Pred časom je potekala debata o Novaku Đokoviću, ki je letos izpadel v polfinalu OP Francije. Tam ga je po treh nizih premagal Jannik Sinner.

Srbski teniški zvezdnik, ki se že pripravlja na sezono na travi, je pokazal, da se lahko še vedno kosa z veliko mlajšimi igralci, sploh če je dovolj motiviran. Vseeno pa se pri njegovih 38 letih vse pogosteje postavlja vprašanje, koliko časa je še zmožen igrati na tako visoki ravni.

"To vprašanje si mora postaviti on"

Boris Becker, ki je s 24-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam sodeloval tri leta, skupaj pa sta osvojila šest turnirjev za grand slam, je odkrito spregovoril o možni upokojitvi enega najboljših teniških igralcev vseh časov.

"Njegova upokojitev je vse bližje in jasno je bilo, da se bo to prej ali slej zgodilo. Ne pozabimo, da je star 38 let. Letos je na trenutke igral odličen tenis, a ni več sposoben zmagovati, tako kot je to počel v preteklosti. Je smiselno nadaljevati v teh razmerah? To vprašanje si mora postaviti on in tudi poiskati odgovor," je povedal še vedno najmlajši zmagovalec Wimbledona.

Legendarni Nemec pa je imel nekaj za povedati tudi na račun svojega rojaka Aleksandra Zvereva, ki trenutno igra na turnirju na travi v Stuttgartu. Zverev je na nedavnem OP Francije izgubil proti Novaku Đokoviću.

Zdaj so vsi zelo pametni

Boris Becker in Barbara Rittner sta bila namreč kritična do svojega rojaka. Becker meni, da je morda prišel čas za spremembe v ekipi, potem ko sta že dolga leta ob njem oče Aleksander in brat Miša.

"On odloča, kakšna bo ekipa v prihodnosti. Njegov oče in brat sta opravila odlično delo, vendar to ni dovolj dobro za zadnji korak," je povedal danes 57-letni Becker, ki je v svoji karieri zmagal na šestih turnirjih za grand slam. A ob teh besedah jim Aleksander Zverev ni ostal dolžan.

"Ko mi gre slabo, so vsi ostali zelo, zelo pametni. Na žalost je Boris eden izmed njih, prav tako pa tudi Barbara Rittner. In če sem iskren, sem se z Borisom veliko pogovarjal, imel sem veliko stikov z njim, preden je to povedal. Pred tem sem imel z njim odličen odnos. Ne vem, zakaj je zdaj tako," je povedal trenutno tretji igralec sveta, ki pa v svojo vitrino še ni postavil lovorike s turnirja za grand slam.

