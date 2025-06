Po porazu v letošnjem polfinalu OP Francije je bilo veliko govora upokojitvi Novaka Đokovića. Po tem je 38-letni Srb dejal, da je to lahko njegov zadnji nastop na pariškem pesku, kar so mnogi razumeli kot slovo. Njegova glavna tekmeca v športni karieri, Roger Federer in Rafael Nadal, sta se že poslovila, zato se nekateri sprašujejo in ugibajo, ali jima bo kmalu sledil.

Novak Đoković je letošnji OP Francije končal v polfinalu. Foto: Guliverimage

Eden najboljših športnikov vseh časov je v zadnjem intervjuju v oddaji (Ne)uspeh prvaka razkril, da so olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028 edina stvar, ki ga motivira za igranje na najvišji ravni. Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je svoj zadnji turnir velike četverice osvojil na OP ZDA leta 2023, medtem ko sta si zadnjih šest turnirjev razdelila Jannik Sinner in Carlos Alcaraz.

Ob tem pa vseeno ne smemo pozabiti, kako je Nole lani na olimpijskih igrah osvojil zlato in premagal Carlosa Alcaraza na dva dobljena niza.

Foto: Guliverimage

V mislih ima le …

V intervjuju z nekdanjim nogometašem Slavenom Bilićem je nekdanji prvi teniški igralec sveta razkril, da je njegova šesta udeležba na olimpijskih igrah edina stvar, ki jo ima pred očmi.

"Edino, kar imam v mislih in kar mi daje motivacijo, so olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu. Igranje za reprezentanco in turnirji za grand slam, ampak niti ne toliko turnirji za grand slam kot olimpijske igre."

Teniški turnir na OI Los Angeles 2028 bo v teniškem centru Carson, kjer je trening center ameriške teniške zveze (USTA).

Preberite še: