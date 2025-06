Vhodna vrata Inotherm že v več kot pol milijona domovih

Zgodba o vhodnih vratih, zapisanih v zgodovino

Včasih se največje zgodbe začnejo povsem običajno. Par pride v razstavni salon, si ogleda modele, poklepeta s svetovalcem, ki jima pomaga pri konfiguraciji po njunih željah, in na koncu izbere svoja sanjska vrata.

Nič drugače ni bilo v primeru vrat št. 500 tisoč, le da lastnika nista vedela, da se bo njuno naročilo zapisalo v zgodovino podjetja. Izbrala sta si nov vhod v brezčasni obliki in videzu lesa, s steklenim vložkom, ročajem iz nerjavnega jekla in odklepanjem s pametnim sistemom Inosmart.

Ob tako simbolnem trenutku so se v podjetju Inotherm odločili za posebno gesto in jima vrata podarili. Celotno izkušnjo od prve ideje do končne montaže so poustvarili v videu, ki ne prikazuje le jubilejnih vrat, ampak pooseblja trenutek, ki je postal del zgodovine podjetja.

Izjemna pot od garažnega proizvajalca do vodilnega v Evropi

Začetki podjetja Inotherm so bili skromni, a prežeti z jasno vizijo. Leta 1991 so v garaži sosedov začeli proizvodnjo visokoizolativnega stekla, le osem let kasneje pa so izdelali prva aluminijasta vhodna vrata.

Od takrat je razvoj podjetja izjemen. Leta 2008 so prvič presegli mejnik deset tisoč prodanih modelov v enem letu, leta 2017 pa so postali največji proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat v Evropi.

Danes podjetje v Prigorici in Ribnici ustvarja prihodnost na več kot 37 tisoč kvadratnih metrih sodobnih proizvodnih površin. Z več kot 340 zaposlenimi in mrežo 1.200 partnerjev po vsej Evropi letno izdelajo več kot 42 tisoč unikatnih vhodnih vrat, s čimer nenehno utrjujejo svojo vodilno vlogo na trgu.

S svojo predanostjo kakovosti in inovacijam pa Inotherm postavlja trende, ki oblikujejo prihodnost vhodov po vsem svetu.

Aluminijasta vhodna vrata najvišje kakovosti Foto: Inotherm

Vrata, ki jim lahko zaupate

Dosežek 500 tisoč prodanih vhodnih vrat ni zgolj številka, ampak rezultat več kot treh desetletij osredotočenosti na vrhunsko kakovost, napredne tehnologije in dovršen dizajn.

Prav ta doslednost je podjetju prinesla zaupanje številnih kupcev po vsej Evropi, ki pričajo o tem, da njihova ​​ vhodna vrata združujejo vse, kar sodobni dom potrebuje.

1. Neomajna varnost

Nadpovprečno debela aluminijasta konstrukcija in napredni varnostni elementi, kot so pettočkovna ključavnica z dodanimi kavlji in zatiči, trije močni varnostni tečaji, varnostna rozeta in cilinder, poskrbijo za praktično nepremagljivo zaščito doma.

2. Izjemna toplotna izolacija

Zasnova vrat z izolativnim polnilom, obojestransko zaščitenim z močnimi aluminijastimi ploščami, tremi neprekinjenimi tesnili in termično prekinjenim pragom omogoča odlično energijsko učinkovitost (Ud že od 0,61 W/m²K), kar občutno zniža stroške ogrevanja.

3. Tišina, ki pomirja

Inothermova vrata z naprednim tesnjenjem znižajo zunanji hrup celo do 41 decibelov, kar pomeni, da se bučen ulični vrvež ali prometna cesta spremenita le v rahel šum.

4. Vhodna vrata, ki se ne ukrivljajo

S kar za 30 odstotkov robustnejšo konstrukcijo od običajnih profilov in patentirano diletacijsko plastjo v podjetju preprečujejo deformacijo krila, ki nastaja zaradi temperaturnih razlik pozimi in poleti. Njihova vrata se ne ukrivljajo in ostajajo statično stabilna tudi v najbolj ekstremnih pogojih.

5. Udobna pametna tehnologija, ki deluje

Varen in udoben način vstopa v hišo zagotavljajo z najnovejšim pametnim sistemom za odklepanje vrat Inosmart. Ta v enem sistemu združuje tri načine odpiranja, in sicer čitalnik prstnih odtisov, numerično kodo in pametni telefon. Celoten sistem je mogoče upravljati in nadzirati kar prek aplikacije na pametnem telefonu. Inosmart predstavlja varnost, zanesljivost in prefinjen dizajn. Foto: Inotherm

6. Estetske prilagoditve po meri

V Inothermu ponujajo več kot 400 modelov, ki se jih lahko popolnoma prilagodi lastnim željam. Personalizacija vključuje različne dimenzije, smeri odpiranja, dodatne stranske elemente, nadsvetlobe, zasteklitev, barve, kljuke, varnostne dodatke in celo dekorativne elemente, kot so trkala ali hišne številke. Poleg tega pa lahko izdelajo model vrat tudi po skici ali načrtu naročnika.

7. Dolga življenjska doba z minimalnim vzdrževanjem

Aluminijasta vrata so zasnovana za dolgo življenjsko dobo, ob minimalnem vzdrževanju in enostavnem čiščenju pa ostanejo kot nova več desetletij. Inotherm jih dodatno zaščiti s kakovostnim barvnim nanosom z UV obstojnimi barvami, ki preprečuje poškodbe zaradi prask, udarcev in vsakodnevne uporabe. Zaradi tega jih ni treba brusiti ali znova barvati.

8. Prijaznost in profesionalnost tudi po nakupu

Občutek slišanosti in profesionalnosti njihovi svetovalci zagotavljajo tudi po nakupu. Montaža je izvedena brezhibno in učinkovito, v primeru morebitnih težav pa poskrbijo za hitro odziven in zanesljiv servis.

Izberite svoja sanjska vhodna vrata tudi vi

S spletnim konfiguratorjem Inotherm lahko svoja vhodna vrata zasnujete hitro in enostavno. Foto: Inotherm

S pomočjo ​ spletnega konfiguratorja si lahko vhodna vrata Inotherm po meri oblikujete kar prek računalnika ali telefona. Postopek je enostaven, odziv pa hiter. Personalizirano ponudbo vam bodo Inothermovi strokovnjaki poslali v 24 urah, do 29. avgusta 2025 pa boste na vsak nakup prejeli petodstotni poletni popust.