Evropa mora odrasti in postati suveren igralec tudi na varnostnem področju, meni državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk . "Oborožujemo se zaradi miru, ne zaradi vojne," je poudaril na javnem posvetu o predlogu dopolnjene Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki je potekal v državnem svetu. Gre za strateški dokument, s katerim je država pod aktualno vlado Roberta Goloba začrtala jasen, dolgoročen in celosten pristop k zagotavljanju obrambne sposobnosti ter krepitvi varnosti in odpornosti države, so prepričani udeleženci posveta. Varnost ni strošek, temveč naložba v skupno prihodnost, menijo.

Resolucija predstavlja najvišji razvojno-usmerjevalni dokument slovenske obrambne politike in pomeni odgovor na spremenjeno varnostno okolje, ki ga vse bolj zaznamujejo geopolitične napetosti, hibridne grožnje in strateška nestabilnost. V razpravi so sodelovali predstavniki vlade, ministrstev, Slovenske vojske in strokovne javnosti, ki so z različnih zornih kotov osvetlili pomen dokumenta in njegov vpliv na prihodnji razvoj nacionalnovarnostnega sistema.

Z Resolucijo vlada dokazuje strateško zrelost in resnost obrambne politike

Minister za obrambo Borut Sajovic je poudaril, da Slovenija z nadgradnjo resolucije pošilja jasen signal: "Smo kredibilen partner – doma, v EU in v zavezništvu. Kredibilnost ni selektivna." Dodal je, da modernizacija Slovenske vojske že poteka, obseg sodelovanja obrambne industrije se povečuje, izboljšujejo se kadrovski trendi, vaja Odpornost 24 pa je dokazala, da varnost ni odvisna zgolj od orožja, temveč od celotne družbene strukture.

"V Slovenski vojski ni evforije oboroževanja," je še dejal obrambni minister. Na ministrstvu namreč že dolgo iščejo rešitve za obrambno in varnostno področje. Meni, da je prava pot krepitev obrambnih sposobnosti in uskladitev z Natom. Foto: STA

Krepitev nacionalne odpornosti

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin je v predstavitvi resolucije poudaril, da dokument ni le obrambni, temveč družbeni. Med ključnimi poudarki je izpostavil širitev Slovenske vojske (z vključitvijo rezervne sestave), razvoj prostorskih enot, vzpostavljanje povezav z gospodarstvom, okrepitev dvojne rabe ter vključitev civilne obrambe. Resolucija predvideva tudi pripravo dodatnih strateških dokumentov o odpornosti države ter o slovenski obrambni industriji.

Na panelu z naslovom Nacionalnovarnostni vidik so strokovnjaki predstavili razvojne izzive Slovenske vojske do leta 2030. Iztok Prezelj s Fakultete za družbene vede je predstavil varnostne scenarije, direktor vladnega urad za informacijsko varnost Uroš Svete je opozoril na kadrovske potrebe in strateško vlogo umetne inteligence, Željko Kralj z obrambnega ministrstva pa na pomen interoperabilnosti in dolgoročnega financiranja. Brigadir Slovenske vojske Uroš Paternus je podal konkretne informacije o investicijah – od helikopterjev in zračne obrambe do sodelovanja s slovensko industrijo.

Foto: STA

Varnost kot skupna vrednota: obramba ni več zgolj vojaška naloga

Na drugem panelu so ministri in strokovnjaki poudarili pomen povezovanja sektorjev. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je predstavil celovit nacionalnovarnostni sistem, ki vključuje policijo, civilno zaščito in notranjo varnost, ter izpostavil ranljivost kibernetskih sistemov. Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je predstavila projekte za odpravo več kot 50 ozkih grl na prometni infrastrukturi, ki ovirajo vojaško mobilnost. Investicije na tem področju imajo dvojno korist – za obrambo in za civilni promet.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je izpostavila zdravstvene ustanove posebnega pomena za obrambo in poudarila, da so naložbe v zdravstveno infrastrukturo tudi naložbe v obrambno sposobnost države. Med drugim je predstavila načrtovani nacionalni zdravstveni center za izredne razmere, ki je že uvrščen v vladni načrt razvoja. Predstavnik Slovenskega državnega holdinga Damir Črnčec je opozoril na nujnost gospodarske in tehnološke odpornosti ter poudaril vlogo domače obrambne industrije, ki potrebuje jasen strateški okvir. Vključevanje zasebnega sektorja v obrambne verige in razvoj lastnih zmogljivosti je po njegovem mnenju ključni izziv in priložnost za Slovenijo. "Vprašanje ni več, ali bomo krepili lastne zmogljivosti, temveč, ali bomo to storili dovolj hitro in dovolj odločno."

Foto: Ana Kovač