Izraelska vojska je v četrtek popoldne izvedla zračne napade na vojaško infrastrukturo libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah v štirih vaseh na jugu Libanona. Pred tem je vaščane pozvala k evakuaciji iz več poslopij. Libanonski predsednik Joseph Aoun je napade obsodil in obtožil Izrael, da zavrača diplomatsko pobudo Bejruta.

Poudarki dneva:



10.45 Izrael na jugu Libanona izvedel več napadov na Hezbolah

Izraelska vojska je sporočila, da so bila tarča napadov, ki jih je izvajala do večera, skladišča orožja Hezbolahove elitne enote Radvan, ki naj bi se v nasprotju z določili lani sklenjene prekinitve ognja ponovno oboroževala. Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA jih je vojska tudi obtožila, da so skladišča postavili sredi območij, kjer živijo civilisti. Po libanonskih virih sta bila v napadih poškodovana eno poslopje in en človek.

Libanonski predsednik Aoun je v četrtek napade obsodil. Izrael je obtožil, da "vztraja pri nadaljevanju napadov na libanonsko suverenost", čeprav je Bejrut izrazil odprtost za pogajanja za rešitve sporov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napade so obsodile tudi mirovne sile Združenih narodov, ki so nameščene na jugu Libanona. Obsodile so jih kot jasno kršitev resolucije Varnostnega sveta ZN 1701 in spodkopavanje napredka, ki je bil dosežen na poti do politične in diplomatske rešitve.

Napade je obsodil tudi Hezbolahov zaveznik Iran. Iransko zunanje ministrstvo je danes pozvalo Združene narode, mednarodno skupnost in države v regiji, "naj se zoperstavijo vojnemu hujskaštvu Izraela".