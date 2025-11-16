Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
16. 11. 2025,
12.22

Nedelja, 16. 11. 2025, 12.22

56 minut

Tatovi v Franciji ukradli najmanj pol milijona evrov vreden nakit

Louvre | Foto Reuters

Foto: Reuters

Francoska policija je v soboto potrdila, da so tatovi v kraju Roubaix v bližini Lilla na severu Francije v sredo vdrli v draguljarno in ukradli nakit, katerega vrednost ocenjujejo na od pol do enega milijona evrov. Preden so tatovi pobegnili z ukradenim nakitom, so draguljarja in njegovo ženo za kratek čas vzeli za talca.

Policija je sprožila preiskavo zaradi ugrabitve, organiziranega kriminala in oboroženega izsiljevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem so policisti v Roubaixu na isti dan obravnavali še en incident, potem ko je skupina osumljencev razstrelila sef za prenos denarja, ki pripada glavni pošti v mestu. Iz razstreljenega sefa so ukradli vrečo. Pozneje se je izkazalo, da v vreči ni bilo nič dragocenega, temveč le še več praznih vreč. Policija je še isti večer aretirala šest ljudi.

Gre za nova primera kraj v Franciji, potem ko je skupina tatov 19. oktobra pri belem dnevu oropala znameniti muzej Louvre v Parizu. Takrat so ukradli dragocen nakit iz 19. stoletja, ki je ocenjen na 88 milijonov evrov. Policija ukradenega nakita iz Louvra še ni našla.

Novice V povezavi z ropom v Louvru obdolžena ženska
Tatovi oropali Louvre
Novice Obtožili osumljenca kraje draguljev iz pariškega Louvra
