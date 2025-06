Kako hitro do denarja za podjetje (brez čakanja na banko)?

Če ste podjetnik, ki sanja o širitvi ekipe, vstopu na nove trge ali preboju s svežimi idejami – potem veste, da priložnosti ne čakajo. Prišle so, zdaj so tukaj, in če nimate kapitala, ste jih prisiljeni gledati, kako gredo mimo. Resnica? Banka vam ne bo pomagala. Čakali boste tedne. Nabrali boste papirje. Na koncu pa boste morda kljub temu slišali tisti usodni "ne". In ravno zato smo tukaj mi: D-Dota.