Vas je banka zavrnila? S podjetjem D-dota do odobritve podjetniškega kredita v 24 urah!

Vemo, kako je, ko pred vami stoji velika priložnost, vi pa ste ujeti v počasne postopke in zavrnitve bank. V podjetništvu ni prostora za čakanje – zato smo tukaj mi. Pri D-doti vsak dan pomagamo podjetnikom, ki potrebujejo hitro, transparentno in prilagodljivo financiranje. Smo rešitev za vse, ki se ne želijo več izgubljati v birokraciji in dolgih čakalnih vrstah.

Zakaj banke ne dohajajo več malega podjetništva pri kreditiranju?

Podjetništvo je danes hitrejše kot kadarkoli prej. Uspeh pa ni vedno odvisen od najboljšega načrta – pogosto je odvisen od hitrosti in pravočasne podpore.

A klasične banke mnogim podjetnikom ne morejo več slediti. V praksi se podjetniki vsakodnevno srečujejo z ovirami, kot so:

stroge bonitetne ocene,

dolgotrajna birokracija,

pomanjkanje razumevanja specifik posameznih panog ter

togi pogoji in zahtevno zavarovanje.

Posledica? Veliko stabilnih in uspešnih podjetij ostane brez dostopa do ključnega financiranja, in to ravno takrat, ko ga najbolj potrebujejo.

Kako vam lahko pomagamo do podjetniškega kredita?

V D-doti razumemo, kaj pomeni biti podjetnik. Razumemo, da čas pomeni denar in da vsaka zamujena priložnost lahko pomeni izgubljen posel. Zato ponujamo:

odobritev kredita že v 24 urah,

minimalno papirologijo,

transparentne pogoje brez drobnega tiska,

hipotekarno zavarovanje, ki daje varnost vam in nam ter

celostno pravno podporo, da bo vaš posel varen.

Pri nas ni dolgih analiz in zapletenih postopkov. Namesto da iščemo razloge za zavrnitev, skupaj iščemo rešitev, ki bo delovala za vas.

Zakaj se podjetniki odločajo za alternativno financiranje?

Dejstva so jasna – uporaba alternativnih virov financiranja v Sloveniji raste. Zakaj? Ker podjetniki potrebujejo:

hitrost,

fleksibilnost in

partnerski odnos.

Tega pri klasičnih bankah pogosto ne najdejo. Pri nas pa je to naša osnovna filozofija – biti vaš partner, ne le kreditodajalec.

Kako z D-doto do hitrega kredita za podjetja?

Sodelovanje z D-doto je hitro, preprosto in jasno:

Stopite v stik z nami – pokličite na

041 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si. Predstavite osnovne podatke o svojem podjetju. Analiziramo vaš položaj in predlagamo rešitev. Podpišemo pogodbo. Denar nakažemo – v večini primerov že naslednji dan.

Brez nepotrebnega zapletanja in čakanja.



Nismo za vsakogar – in to je v redu

Delo z nami je za podjetnike, ki razumejo vrednost hitrosti, transparentnosti in osebnega pristopa.

Če želite preveriti, ali smo pravi za vas, vas vabimo, da oddate povpraševanje in izpolnite kratek spletni vprašalnik – brez obveznosti in brez tveganja. Na posvetu skupaj pogledamo vaš položaj in ocenimo možnosti sodelovanja.

Ena odločitev, ki vam lahko reši mesec ali leto

Ne dovolite, da vam birokracija in dolgotrajni postopki vzamejo priložnosti, ki lahko spremenijo pot vašega podjetja.

Če potrebujete hiter kredit za podjetja, ki vam omogoča, da izkoristite priložnost brez zamud, je D-dota lahko vaša prednost.

Pokličite nas zdaj na 041 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si.

