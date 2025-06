Slovenijo je ponovno zajel val sporočil SMS, ki jih uporabniki in uporabnice prejemajo z neznanih številk, pošiljatelji pa se predstavljajo kot njihovi otroci, ki so izgubili svoj mobilni telefon oziroma se jim je pokvaril, zato jim pišejo z druge telefonske številke. Namen sporočil je pri prejemnikih vzbuditi občutek izrednega stanja in potrebe po takojšnjem ukrepanju oziroma pomoči svojim otrokom, ki seveda nujno potrebujejo denar.

Sporočila SMS, ki so mame in očke pozivala, naj nemudoma vzpostavijo stik s svojimi domnevnimi otroki, so med slovenskimi uporabniki in uporabnicami zaokrožila že pred nekaj več kot letom dni, zdaj pa se dogaja nov val, ki je glede na število zaskrbljenih objav na družbenih omrežjih morda še obsežnejši kot prejšnji.

Kaj je v ozadju?

Goljufi sporočila SMS v imenu otrok tako z domačih kot tujih telefonskih številk - najpogosteje so v uporabi slovenske in hrvaške mobilne številke - pošiljajo širokemu krogu uporabnikov v upanju, da se bodo nekateri namesto preudarno oziroma razumno odzvali predvsem čustveno.

Primeri goljufivih sporočil SMS. Foto: Varni na internetu

Neznani pošiljatelji sporočajo, da so izgubili mobilni telefon, in prejemnike - upajo seveda, da bodo to dejansko zaskrbljeni starši - pozivajo k nadaljevanju pogovora v komunikacijskih aplikacijah WhatsApp, Viber, tudi Telegram.

Na tej točki bi že morali zvoniti vsi alarmi, saj gre za tipičen znak, da imamo opravka s prevaro. Selitev komunikacije v druge aplikacije za sporočanje je tako rekoč zaščitni znak spletnih goljufov. WhatsApp in predvsem Telegram sta jim med drugim ljuba zato, ker zagotavljata več anonimnosti, Telegram pa ima vgrajene manj robustne mehanizme za prepoznavanje potencialnih spletnih prevar. Nadaljevanje komunikacije v aplikacijah WhatsApp, Viber in Telegram je pogosto tudi del usklajene operacije – za iskanje potencialnih žrtev prek sporočil SMS skrbi ena oseba, pogovor v aplikaciji pa nato prevzame druga.

Imam težavo, potrebujem denar

Ko se komunikacija preseli drugam, prvotni pošiljatelj sporočila, goljuf, zaskrbljenemu staršu kmalu sporoči, da ima težavo, ki mu jo lahko pomaga rešiti le on. Najpogosteje potrebuje denar za plačilo računa, ker ima težave s prijavo v svojo spletno oziroma mobilno banko ali pa je izgubil plačilno kartico.

Kot so opozorili na portalu Varni na internetu, zneski, za katere svoje potencialne žrtve prosijo prevaranti, niso nizki in lahko segajo celo v tisoče evrov:

Podatki za nakazilo razkrivajo, da bi bilo plačilo izvedeno na račun v tujini, v konkretnem primeru v Litvi. Foto: Varni na internetu

Najpreprostejši način, da preverite, ali gre za prevaro

Pri Varni na internetu prejemnikom sumljivega sporočila svetujejo, da v primeru sumov, da so tarča tovrstne prevare, preprosto pokličejo svoje otroke na že znane številke, ki jih imajo shranjene v imenikih mobilnih telefonov, in tako preverijo, ali so res zamenjali svoje mobilne številke.

Goljufivo sporočilo SMS je medtem najbolje ignorirati, lahko pa ga tudi preprosto izbrišete.