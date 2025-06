Predvidene so popolne zapore med Vrhniko in Brezovico zaradi demontaže varovalne konstrukcije z novega nadvoza.

V smeri Kopra:

Obvoz bo voden prek novega priključka.

V smeri Ljubljane:

Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Zaradi vzdrževalnih del v predoru Kastelec bo zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani v noči na torek (23./24. 6. 2025) med 23. in 4. uro zjutraj. Promet bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

V noči na torek (23./24. 6. 2025) bo med 23. in 4. uro zjutraj več 30-minutnih popolnih zapor zaradi postavitve konstrukcij portalov na avtocesti med Kozino in Ravnami proti Kopru ter na območju Videža, priključka Kozina in počivališča Ravne.

Zaradi nujnega popravila posedenega vozišča bo v torek, 24. 6. 2025, med 3. in 12. uro zaprt vozni pas med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Zaprt bo tudi izvoz na počivališče Ravne iz smeri Kopra. Promet bo v tem času potekal po prehitevalnem pasu. Občasno pričakujemo zgostitev prometa in možnost nastanka krajših zastojev. V času zapore bodo mogoči prevozi izrednih dimenzij le širine do 3,5 metra.

Na odseku Kozina–Črni Kal proti Ljubljani promet poteka po dveh zoženih pasovih zaradi del na viaduktih. Občasno so mogoči zastoji. Dela so predvidena do sredine julija 2025.

Med Srminom in Črnim Kalom proti Ljubljani bo zaprt počasni pas od 23. 6. 2025 zjutraj do 24. 6. 2025 zjutraj.