"Čestitke vsem," je v dolgi in zapleteni objavi naznanil Trump, ki je razložil, da bosta državi imeli šest ur časa, da "zaključita in končata svoje tekoče, sklepne misije".

Takrat bo po njegovih besedah Iran prekinil napade, enako bo storil tudi Izrael. "12 ur kasneje se bo vojna štela za končano," je objavil Trump.

Izrael še ni potrdil domnevnega dogovora, vendar pa je danes ob 2. uri zjutraj prekinil dotlej intenzivne napade na Iran.

Iran in Izrael ponoči z novimi medsebojnimi napadi

Iran in Izrael sta v zadnjih urah izvedla nove medsebojne napade. Iranska državna televizija je sicer pred tem zjutraj potrdila prekinitev ognja z Izraelom.

Iran je proti Izraelu še v jutranjih urah izstrelil več nizov raket. Izraelska vojska je napade potrdila in aktivirala sisteme zračne obrambe, na več območjih države pa so se ponovno oglasile sirene. Prebivalce so oblasti pozvale, naj poiščejo zatočišče in tam ostanejo do nadaljnjega.

Na jugu Izraela so bili po navedbah reševalnih služb v raketnem napadu ubiti trije ljudje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelska vojska je medtem pozvala k evakuaciji prebivalce več delov Teherana, nad katerim je bilo nato v jutranjih urah slišati eksplozije. Novinarji francoske tiskovne agencije AFP so jih opisali kot ene najmočnejših od izbruha konflikta.