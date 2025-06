"Glede na ocene neodvisnih mednarodnih institucij /.../ obstajajo znaki, da Izrael krši obveznosti glede spoštovanja človekovih pravic po 2. členu pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom," so po poročanju medija Politico ugotovili evropski diplomati EEAS.

Njihovo poročilo bo danes zunanjim ministrom članic EU predstavila visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Kaja Kallas, ki je na pobudo več članic zahtevala pregled določil sporazuma.

Soglasje manj verjetno, morda pa začasni ukrepi

Med pobudnicami pregleda sporazuma, ki ureja predvsem trgovinske odnose, je bila tudi Slovenija. Premier Golob je v soboto dejal, da bo treba sporazum suspendirati, če bo iz poročila razvidno, da Izrael krši mednarodno humanitarno pravo.

Za suspendiranje sporazuma bi bilo sicer potrebno soglasje vseh 27 članic povezave, kar naj bi bila v zdajšnji konstelaciji misija nemogoče. Nemčija in Avstrija naj bi bili na primer bolj prizanesljivi do Izraela in mu priznavali "pravico do samoobrambe".

A kot navaja Politico, bi bilo mogoče sprejeti tudi določene začasne ukrepe, ki pa bi jih države sprejele s kvalificirano večino. Verjetno pa se bo razprava zunanjih ministrov glede tega vprašanja nadaljevala še julija.

"Pomanjkanje odgovornosti" obeh strani

Pregled izvajanja pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom sicer na osmih straneh pripisuje "pomanjkanje odgovornosti" tako Izraelu kot Palestincem. Ugotavlja, da je Izrael začel obsežen vojaški napad na Gazo kot odgovor na teroristične napade 7. oktobra, a hkrati poročilo poudarja, da je Izrael v "intenzivni vojaški operaciji uporabil orožje z velikim učinkom na gosto poseljenih območjih ter uvedel stroge omejitve glede dostopa in razdelitve nujnih potrebščin in storitev v Gazi".

Poročilo o humanitarnem stanju hkrati kritizira množično pobijanje civilistov v Gazi in izpostavlja tudi napade na bolnišnice. Poudarja, da je bilo z domov pregnanih okoli 90 odstotkov prebivalcev območja.

Humanitarni položaj v Gazi je nevzdržen, ugotavljajo Združeni narodi. Se bo zdaj tej oceni pridružila tudi EU? Foto: Reuters

Poročilo hkrati ugotavlja, da se glede na "ponavljajoče se pomanjkanje ukrepov za preučitev obtožb o kršitvah mednarodnega prava porajajo resni dvomi, da si izraelske oblasti želijo izvesti prave preiskave teh obtožb, kot to zahteva mednarodno pravo", še navaja Politico.

Kaja Kallas je v sredo v Evropskem parlamentu dejala, da ima Izrael sicer "pravico do samoobrambe, vendar pa, kot vidimo v praksi, to pravico močno presega". Izrael po njenih besedah "spodkopava desetletja humanitarnih načel", ko blokira dostavo humanitarne pomoči in zdravil Palestincem v Gazi.

Ministri tudi o napadu na Iran

Razpravo o razmerah v Gazi je sicer zasenčil izraelski "preventivni napad" na Iran, ki so se mu pretekli konec tedna z napadom na iranske jedrske objekte pridružile še ZDA. Tudi ta vojna bo visoko na agendi današnjega srečanja zunanjih ministrov EU v Bruslju, Kallas pa je že v nedeljo pozvala k zmanjšanju napetosti in vrnitvi k pogajanjem.

Ministri imajo danes na programu najprej neformalni zajtrk z vodjo Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafaelom Grossijem.

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon bo po pričakovanjih na zasedanju ministrske kolege opozorila na sankcije, ki so jih ZDA v začetku meseca uvedle proti sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Beti Hohler. Že takoj po uvedbi je pozvala k uporabi zakonodaje EU, namenjene zaščiti državljanov Unije pred ukrepi tretjih držav.

Zunanji ministri imajo na dnevnem redu zasedanja še nadaljnjo podporo Ukrajini v boju z rusko agresijo na Ukrajino.