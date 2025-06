Nov val napadov na Izrael, granata vržena na rezidenco norveškega veleposlanika v Tel Avivu #vŽivo

It appears that the Iranian ballistic missile may have impacting the road, just barely missing this block of high-rise apartment buildings in Beersheba. pic.twitter.com/oAQrKwJ31j — OSINTdefender (@sentdefender) June 20, 2025

Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočile, da so ponoči izvedle na desetine zračnih napadov, pri čemer so s pomočjo več kot 60 izraelskih lovskih letal ciljale na več lokacij v Teheranu.

V napadih je bilo po navedbah IDF uporabljenih približno 120 smrtonosnih orožij. Cilji so bili vojaški objekti za proizvodnjo raket in jedrski raziskovalni center, za katerega izraelska vojska trdi, da je povezan z razvojem iranskega jedrskega orožja.

IDF je ponoči poročal tudi, da je Iran izvedel napade na Izrael, pri čemer so bili zadetki zabeleženi na jugu države. Iran se na poročila še ni odzval.

Izrael je zmožen sam napasti vse iranske jedrske objekte, vendar pa je vsaka pomoč dobrodošla, je v četrtek dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu in se tako odzval na ugibanja o vključitvi ZDA v vojno proti Islamski republiki. Dodal je, da Izrael v tej vojni spreminja obraz Bližnjega vzhoda in sveta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izjava sledi četrtkovi izjavi Bele hiše, ki je sporočila, da bo predsednik Donald Trump odločitev glede Irana sprejel v prihodnjih dveh tednih. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pri tem ni neposredno omenila vojne ali napadov na Islamsko republiko, je pa poudarila, da ima Teheran vse, kar potrebuje za izdelavo jedrskega orožja.

Izraelski premier pravi, da je Izrael zmožen sam napasti vse iranske jedrske objekte. Foto: Reuters

Ameriški predsednik je sicer v preteklih mesecih Iranu večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem, ugibanja o ameriškem posredovanju pa so se okrepila po začetku spopadov med Izraelom in Iranom.

Netanjahu je v luči tega v četrtek dejal, da je Izrael zmožen sam napasti vse iranske jedrske objekte, a da je vsaka pomoč dobrodošla. "Trump bo naredil tisto, kar je dobro za ZDA, jaz pa bom naredil tisto, kar je dobro za Izrael," je povedal.

Ob tem je poudaril, da Izrael z vojno proti Iranu spreminja obraz Bližnjega vzhoda in sveta. "Ko vstopiš v vojno, veš, kdaj se začne, ne veš pa, kdaj se bo končala," je dejal in zatrdil, da je njegova država v sedmih dneh vojne proti Iranu uničila več kot polovico iranskih raketometov.

6.34 Granata vržena na rezidenco norveškega veleposlanika v Tel Avivu

Sinoči je bila na dvorišče rezidence norveškega veleposlanika v Tel Avivu v Izraelu vržena granata, vendar nihče ni bil poškodovan, je dejal izraelski zunanji minister Gideon Saar.

Granaat gegooid in tuin van residentie Noorse ambassadeur; geen gewonden.

Minister van Buitenlandse Zaken Sa'ar zegt dat het huis van Per Egil Selvaag het doelwit was van een granaatscherf, en dringt erop aan dat de daders 'volledig voor de rechter worden gebracht'… pic.twitter.com/6ZXcXw1wVk — Joop Soesan 🇮🇱🇳🇱 (@JoopSoesan) June 20, 2025

"Pred kratkim sem se pogovarjal z norveškim veleposlanikom v Izraelu Perom Egilom Selvaagom, na čigar dvorišče je bila nocoj vržena granata. To resno in nevarno kaznivo dejanje ostro obsojam," je Saar zapisal na omrežju X.

V Oslu je norveško zunanje ministrstvo sporočilo, da je v rezidenci prišlo do eksplozije. "Med incidentom ni bil poškodovan noben uslužbenec veleposlaništva," je zapisano v izjavi, ne da bi navedli, kaj je povzročilo eksplozijo. Izraelska policija je poročala, da je "nastala manjša materialna škoda" in da poteka preiskava.

6.25 Napadeno mesto, kjer je bila včeraj zadeta bolnišnica

Poročajo tudi o iranskem raketnem napadu, ki je zadel južnoizraelsko mesto Beeršeba – isto mesto, kjer je bila včeraj zadeta bolnišnica. Poročajo o šest poškodovanih.

"Po sirenah, ki so se pred nekaj minutami oglasile na jugu Izraela, so bile reševalne ekipe napotene na kraj dogodka v Negev, od koder so prejeli poročilo o napadu z raketami. Ekipe MDA ponujajo zdravstveno oskrbo več ljudem, ki trpijo zaradi napadov panike, in nadaljujejo iskanje žrtev na območju," je dejal tiskovni predstavnik izraelskih služb za nujne primere.

6.21 Iran izstrelil nov val raket na Izrael

Iranska vojska je izstrelila nov val raket na Izrael, je sporočila izraelska vojska. Napad se je zgodil, potem ko je Izrael izdal opozorilo o evakuaciji prebivalcev iranske vasi severozahodno od Teherana in napovedal napad na tamkajšnjo vojaško infrastrukturo.