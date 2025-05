Arina Sabalenka, številka ena svetovnega tenisa, je trenutno v odlični formi in to je dokazala tudi v dvoboji proti srbski teniški igralki Olgi Danilović, katero je na tribunah spremljal tudi Jan Oblak, naš najboljši slovenski nogometni vratar. Dvoboj se je končal z izidom 6:2 in 6:3. Za igralki je bil to drugi medsebojni dvoboj, oba pa je dobila Belorusinja.

"Ko sem na igrišču, sem povsem druga oseba. Zelo sem agresivna in zelo osredotočena. Tukaj ni prostora za šale, ampak gre za sanje. Na igrišču dam vse od sebe. Zunaj igrišča pa je zelo pomembno, da si obkrožen s pravimi ljudmi in da se zabavaš s svojo ekipo. Za vsakega od njih sem resnično hvaležen. Smo kot družina," je po zmagi povedala Sabalenka.

Na delu bo tudi Iga Swiatek, ki je že štirikrat zmagala na OP Francije in se na pariškem pesku počuti kot v domači dnevni sobi. Njena nasprotnica je tokrat Romunka Jaqueline Cristian.

OP Francije, WTA, 3. krog - zanimivi dvoboji Arina Sabalenka (BLR/1) – Olga Danilović (SRB)

Jasmine Paolini (ITA/4) – Yulia Starodubtseva (UKR)

Jaqueline Cristian (ROU) – Iga Swiatek (POL/5)

Elena Rybakina (KAZ/12) – Jelena Ostapenko (LAT/21)

Bernarda Pera (ZDA) – Elina Svitolina (UKR/13)

Victoria Mboko (KAN) – Qinwen Zheng (KIT/8)

