"Uporabiti so morali injekcije, izčrpati kri in mi vbrizgati nekaj, da ustavijo žulj," se je na novinarski konferenci na teniškem OP Francije za zamudo opravičil Novak Đoković. Srb se je brez večjih težav uvrstil v tretji krog tekmovanja in pokazal nekaj lepih potez.

Med dvobojem smo videli, kako je Novak Đoković prosil za zdravniško pomoč in so mu oskrbeli levo nogo. Pravzaprav gre za žulje, ki se mu vlečejo že od turnirja v Ženevi. Za njegove težave so krivi novi vložki, ki so nekoliko trši. Kot je dejal, je malo podcenjeval vse skupaj, ob koncu drugega in začetku tretjega niza pa je začutil močno bolečino.

Foto: Guliverimage

"Da, res je, starejši sem od vseh! Čas za okrevanje ni bistveno daljši, saj sem zdrav in nimam večjih težav. A vseeno sem potreboval skoraj eno uro, da sem zaustavil krvavitev, ki sem jo imel. Uporabiti so morali injekcije, izčrpati kri in mi vbrizgati nekaj, da ustavijo žulj. To je nekaj, kar mora vsak narediti, ki je imel težave s krvavimi žulji. Zato sem tudi zamudil na tiskovno konferenco, se opravičujem," je na novinarski konferenci povedal Nole, ki meni, da s tem v nadaljevanju turnirja ne bo imel težav, saj ima zdaj na voljo dan počitka.

Foto: Guliverimage

Ga je motilo, ko so bili gledalci veliko bližje?

Novak Đoković je bil v drugem krogu po treh nizih boljši od domačina Corentina Mouteta. Dvoboj pa sta igrala na igrišču Suzanne Lenglen, ki sprejme okoli deset tisoč gledalcev in je znano po tem, da je atmosfera tam še bolj naelektrena in da je francosko občinstvo zelo "moteče". To je občutil tudi Beograjčan, ki pa je v svoji dolgoletni karieri izkusil že marsikaj.

"Lahko občutiš razliko. Občinstvo je precej bližje, kar je še bolj zanimivo, tako za igralce kot za gledalce, saj je vse bolj intimno in glasno. V preteklosti sem že doživel, da je Suzanne Lenglen zelo glasno igrišče, prav zaradi tega, ker kot navijač doživljaš dvoboj veliko bližje in si bolj vključen. Zdi se mi, da je zdaj več mladih ljudi, več otrok ... Bilo je zabavno, zadnjih nekaj let nisem veliko igral na igrišču Lenglen, zato je bilo lepo znova to doživeti."

Novak was seen riding a Bicycle on the streets of Paris 🚴‍♂️. Be careful, Nole 😊 pic.twitter.com/j5sJNzkd73 — Rishi Kumar 🇮🇳 (@rishi45kumar) May 29, 2025

Tega ne bo več ponovil

Ob pripravah na naslednje dvoboje pa 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam najde tudi nekaj časa za "nevarne" hobije, kot je na primer kolesarjenje po Parizu. Kolesarjenje pa je včasih v tako velikem mestu do neke mere tudi stresno.

"Imeli smo malo sreče v tistem krožišču. V določenem trenutku so bili avtomobili okrog nas. Začutil sem nekaj adrenalina in mislim, da tega ne bom ponovil. Še posebej ne na takšen način, ko so nas celo snemali ... Na drugih ulicah je varneje, a bili smo toliko nori, da smo se podali v tisto krožišče. Bilo je zabavno, a tudi nevarno za trenutek. Lepo je videti Pariz s kolesa, ko nisi v avtu in v prometni gneči," je še dodal eden najboljših igralcev vseh časov.

Kdo je naslednji nasprotnik?

Novak je v tretjem krogu že dobil novega nasprotnika. To je 23-letni Avstrijec Filip Milosic, trenutno 153. igralec sveta, ki se je na glavni turnir uvrstil skozi kvalifikacije in je v drugem krogu po petih nizih presenetil Denisa Šapovalova. Za igralca bo to prvi medsebojni obračun.

