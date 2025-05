Sinner upokojil Gasqueta, tudi Đoković utišal Francoze

Peti dan OP Francije v Parizu so se nadaljevali dvoboji drugega kroga. Prvi igralec sveta Jannik Sinner je v dveh urah izločil Richarda Gasqueta, premagal ga je s 6:3, 6:0 in 6:4. Štiri nize pa je za napredovanje potreboval tretjepostavljeni Alexander Zverev. Zvečer je na igrišče stopil tudi šesti z lestvice ATP Novak Đoković in bil v treh nizih boljši od domačina Corentina Mouteta. Je pa proti Francozu izgubil Jaume Munar in se jezil nad navijači.