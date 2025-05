Swiatek suvereno izločila Raducanu

Na teniškem OP Francije potekajo dvoboji drugega kroga. Najbolj pričakovan sredin je bil tisti med Igo Swiatek in Emmo Raducanu, ki ga je brez večjih težav dobila Poljakinja. Zanesljivo je napredovala tudi Irina Sabalenka, prva igralka sveta.

Sabalenka je po začetnih težavah proti Švicarki Jil Teichmann, ko je zaostajala z 1:3 v prvem nizu, zanesljivo slavila s 6:3, 6:1. Sedemindvajsetletnica iz Minska je doslej enkrat igrala v polfinalu Rolanda Garrosa, skupno pa lovi četrti naslov na turnirjih za grand slam.

"Od začetka je igrala izjemno. Že tako je vedno zelo zapleteno igrati proti njej, saj je zelo raznovrstna. Sama sem skušala biti agresivna, stopiti v igrišče in najti pravi ritem. Ko sem nekajkrat dobila svoj servis, sem se sprostila in začela verjeti v svoj načrt," je po dvoboju dejala Sabalenka. Belorusinja se bo za preboj v osmino finala pomerila proti Srbkinji Olgi Danilović. Izbranka slovenskega nogometnega vratarja Jana Oblaka je bila po treh nizih boljša od Američanke Danielle Collins.

Tretji krog si je izborila tudi Swiatek. Triindvajsetletnica iz Varšave je nekdanji zmagovalki OP ZDA (2021) Britanki Emmi Raducanu prepustila vsega tri igre in jo ugnala s 6:1, 6:2. V naslednjem krogu jo čaka Romunka Jaqueline Cristian. Swiatek lovi četrti zaporedni naslov na pariškem pesku, trenutno pa je v nizu 23 zaporednih zmag na posamičnih dvobojih. Poljakinja ni našla odgovora, zakaj ji igrišča Rolanda Garrosa tako zelo ustrezajo.

"Ne vem, najbrž zaradi mojega 'top spin' forhenda? Enostavno obožujem igranje na teh igriščih. Ta turnir me navdaja še z več energije za trdo garanje," je dejala peta nosilka letošnjega OP Francije. "Pred turnirjem sem imela nekaj več časa za priprave in menim, da mi je to pomagalo. Pripravljena sem se boriti za tukajšnjo lovoriko," je še dodala 23-letnica.

Paolini in Zheng brez težav

Zmagovalka Rima Italijanka Jasmine Paolini in lanska olimpijska prvakinja iz Pariza Kitajka Zheng Qinwen v drugem krogu nista imeli velikih preglavic. Kitajka je bila s 6:2, 6:3 boljša od Kolumbijke Emiliane Arango, Italijanka pa je oddala igro več ob izidu 6:3, 6:3 proti Avstralki Ajli Tomljanović.

"Zlata kolajna in predstave z OI so me zelo inspirirale. Ko se znajdem v zahtevnem položaju, se tega vselej spomnim ter si rečem, da se moram boriti naprej. Veliko zahtevnih dvobojev sem že preživela na ta način," je po zanesljivi zmagi dejala lanska olimpijska zmagovalka posamičnega turnirja.

OP Francije, WTA, 2. krog, rezultati: Arina Sabalenka (Blr/1) - Jil Teichmann (Švi) 6:3, 6:1;

Olga Danilović (Srb) - Danielle Collins (ZDA) 6:4, 3:6, 6:4;

Clara Tauson (Dan/22) - Arantxa Rus (Niz) 7:6 (2), 7:5;

Amanda Anisimova (ZDA/16) - Viktorija Golubić (Švi) 6:0, 6:2;

Ljudmila Samsonova (Rus/19) - Leyre Romero Gormaz (Špa) 6:3, 6:3;

Victoria Mboko (Kan) - Eva Lys (Nem) 6:4, 6:4;

Zheng Qinwen (Kit/8) - Emiliana Arango (Kol) 6:2, 6:3;

Jasmine Paolini (Ita/4) - Ajla Tomljanović (Avs) 6:3, 6:3;

Julija Starodubceva (Ukr) - Anastasija Potapova (Rus) 7:6 (4), 6:2;

Bernarda Pera (ZDA) - Donna Vekić (Hrv/18) 6:2, 4:6, 7:6 (10:3);

Elina Svitolina (Ukr/13) - Anna Bondar (Mad) 7:6 (4), 7:5;

Jelena Ostapenko (Lat/21) - Caroline Dolehide (ZDA) 5:7, 6:3, 6:3;

Jaqueline Cristian (Rom) - Sara Bejlek (Češ) 1:6, 6:3, 6:3;

Iga Swiatek (Pol/5) - Emma Raducanu (VBr) 6:1, 6:2.

