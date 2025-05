Predsednik francoske teniške zveze Gilles Moretton obžaluje, da so nekateri navijači prek spleta prodajali majice, ki so jih organizatorji brezplačno delili na Roland Garrosu ob poklonu Rafaelu Nadalu. Majice je bilo pozneje preko spletnih ponudnikov moč kupiti za 150 do 500 evrov na posamezno majico.