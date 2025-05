Andy Murray to Novak Djokovic: “Now that you have a proper coach you’re winning tournaments.” 💀 😂pic.twitter.com/XhOhUMDUnB — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) May 26, 2025

Ob čustvenem slovesu Rafaela Nadala smo po dolgem času skupaj videli veliko četverico (Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray in Novak Đoković), ki je dolga leta s svojimi igrami in potezami ljubitelje tenisa puščala odprtih ust. Bilo pa je tudi nekaj časa za pogovore.

"Malo sva se šalila glede njegovega kodeksa oblačenja, saj ga še nikoli nisem videl tako lepo oblečenega. Govorila sva tudi o golfu in družini seveda. Čas sem imel govoriti z njim in Rogerjem Federerjem o nekaterih spominih, ki smo jih imeli v rivalstvih proti Nadalu na Roland Garrosu," je uvodoma povedal srbski teniški zvezdnik in se potem dotaknil tudi svoje stote turnirske lovorike, ki jo je dosegel prejšnji konec tedna v Ženevi.

Novak Đoković in Andy Murray. Njuno sodelovanje ni dolgo trajalo. Foto: Reuters

Kdo je dal povod za zaključek sodelovanja?

"Kar se tiče šale o turnirju: da, čestital mi je in rekel: 'Zdaj, ko imaš pravega trenerja, zmaguješ na turnirjih.' Ne vem, jaz tega nisem vzel kot šalo (smeh op. p.). Da, šalil se je, mislim, da sem že prej govoril o tem, ampak lahko povem še enkrat. Andy Murray je res izjemna oseba," je povedal Nole in poudaril, da je šlo za obojestransko odločitev.

"Bila sva povsem usklajena. Torej ni bila njegova ali moja pobuda. Bila sva enotna in sva si rekla: 'Veš kaj, mislim, da bi bilo najbolje, da tukaj zaključiva. To je bilo to,'" je povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in dodal, da bo tisti, ki bo v prihodnje delal z Murrayjem, imel srečo.

V prvem krogu ga čaka Američan

Beograjčan, ki je pred kratkim dopolnil 38 let, bo danes prvič stopil na pariški pesek. Njegov nasprotnik bo Američan Mackenzie McDonald, trenutno 98. igralec sveta. Igralca bosta igrala prvi medsebojni dvoboj.

