Ruska teniška igralka Mira Andrejeva je uspešno začela turnir v Parizu, kjer se je lani prebila do polfinala. Vlogi favoritke sta upravičili tudi druga nosilka Coco Gauff, ki je Olivio Gadecki izločila s 6:2 in 6:2, ter tretjepostavljena Jessica Pegula, ki je Anci Todoni oddala šest iger (6:2, 6:4).

Mira Andrejeva Foto: Reuters Po zmagi na turnirjih WTA 1000 v Dubaju in Indian Wells ter četrtfinalih v Madridu in Rimu, je Mira Andrejeva proti Španki Cristini Bucsa dosegla svojo 28. zmago v sezoni. Igralki sta prvič igrali med seboj in Bucsa je bolje začela, ko je povedla s 3:0 in pokazala svojo izjemno igro na mreži. V nadaljevanju dvoboja je Andrejeva, sicer šesta nosilka turnirja, pokazala boljši igro in sledil je preobrat. Na koncu je slavila z izidom 6:4 in 6:3.

Coco Gauff je Avstralki Olivii Gadecki oddala štiri igre (6:2, 6:2), pravi šok pa je mlada Američanka doživela, ko je prišla na osrednje igrišče Philippe-Chatrier in odprla svojo torbo. V njej namreč ni bilo loparjev. "Morali bi biti notri," je dejala sodniku. Zagato je rešil pobiralec žog, ki je stekel v slačilnico in prinesel loparje.

"Kriv je moj trener, ker je zelo vraževeren. Od nekdaj je njegova naloga, da mi pred dvobojem postavi loparje v torbo. Mislim, da je to naredil namenoma, saj sem bila pred prvim nastopom precej nervozna. Ta pripetljaj me je dejansko sprostil oziroma odvrnil misli od uvodnih izmenjav," je po zmagi dejala 21-letna Gauff. Njena rojakinja Jessica Pegula je Romunki Anci Todoni oddala šest iger (6:2, 6:4). Enaintridesetletnica, ki lani zaradi poškodbe ni igrala na Rolandu Garrosu, je v Francijo prišla z željo, da popravi svoj najboljši dosežek na pariškem pesku, četrtfinale izpred treh let.

OP Francije, WTA, 3. dan



1. krog:

Mira Andrejeva (Rus/6) - Cristina Bucsa (Špa) 6:4, 6:3;

Marketa Vondroušova (Češ) - Oksana Selehmetjeva (Rus) 6:4, 6:4;

Viktorija Azarenka (Blr) - Yanina Wickmayer (Bel) 6:0, 6:0;

Sofia Kenin (ZDA/31) - Varvara Gracheva (Fra) 6:3, 6:1;

Hailey Baptiste ZDA) - Beatriz Haddad Maia (Bra/23) 4:6, 6:3, 6:1;

Nao Hibino (Jap) - Moyuka Uchijima (Jap) 6:1, 7:5;

Ashlyn Krueger (ZDA) - Suzan Lamens (Niz) 6:3, 6:4;

Elsa Jacquemot (Fra) - Maria Sakari (Grč) 6:3, 7:6 (4);

Anhelina Kalinina (Ukr) - Elina Avanesjan (Arm) 6:1, 6:2;

Magdalena Frech (Pol/25) - Ons Jabeur (Tun) 7:6 (4), 6:0;

Jessica Pegula (ZDA/3) - Anca Todoni (Rom) 6:2, 6:4;

Sonay Kartal (VBr) - Erika Andrejeva (Rus) 6:0, 6:2;

Tereza Valentova (Češ) - Chloe Paquet (Fra) 4:6, 6:3, 7:5;

Coco Gauff (ZDA/2) - Olivia Gadecki (Avs) 6:2, 6:2.