Novak Đoković suveren, brazilski najstnik navdušil s krstno izvedbo

V torek so bile na teniškem odprtem prvenstvu Francije vse oči uprte v srbskega asa Novaka Đokovića. Američan Mackenzie McDonald zanj bi bil prevelika ovira, premagal ga je s 6:3, 6:6, 6:3. Za presenečenje dneva je poskrbel Britanec Cameron Norrie . S 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5 je premagal Rusa Danila Medvedjeva, ki je šestič v karieri z nastopi na Rolandu Garrosu zaključil že v prvem krogu. Navdušil je 18-letni Brazilec Joao Fonseca. Izločil je 30. nosilca Poljaka Huberta Hurkacza in mu prepustil le osem iger.

Po skoraj štirih urah igre ga je s 7:5 v odločilnem petem nizu Danila Medvedjeva premagal Cameron Norrie. Britanski igralec, sicer 81. tenisač z lestvice ATP, je prvič v petih dvobojih premagal Rusa, ki je bil 11. nosilec in ki s odprtim prvenstvom Francije nikoli ni imel dobrih izkušenj. Njegov najboljši rezultat je namreč četrtfinale 2021.

Medvedjev, ki nima naslova ATP od maja 2023, še posebej ranljiv pa je postal po porazu v finalu OP Avstralije 2024, je bil v svojem elementu. Prepiral in vpil je na svojega trenerja, Gillesa Cervara, veliko se je pogovarjal s sodnikom na stolu in kritiziral odločitev organizatorjev , da se niso odločili za elektronski sodniški sistem, večkrat pa je na igrišče poklical tudi fizioterapevta zaradi težav s prstom na roki. Tako je zapravil priložnost za povratek. Nadoknadil jedva niza zaostanka in v petem pri vodstvu 5:4 serviral za zmago (7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5).

18-letni brazilski teniški up Joao Fonseca je v krstnem nastopu na pariškem pesku nadigral 30. nosilca. Foto: Reuters

Novak Đoković Foto: Reuters Vloge favoritov sta upravičili lanski finalist Alexander Zverev in šesti nosilec Novak Đoković, ki se je po 100. osvojenem turnirju ATP v soboto v Ženevi vrnil na kraj, kjer je lani osvojil tako dolgo želeno olimpijsko zlato kolajno. Osemintridesetletni Srb je naskok na nov zgodovinski mejnik, 25. naslov na grand slamih (zdaj si rekord deli z legendarno Avstralko Margaret Smith Court), začel z zmago v treh nizih proti Američanu Mackenzieju McDonaldu s trikrat 6:3. Po dvoboju je Đoković, ki je v Parizu zmagal 2016, 2021 in 2023, dejal: "Ne vem, koliko grand slamov je še v mojem telesu. Želim uživati vsak trenutek na tem čudovitem stadionu."

Podobno prepričljivi so bili tudi preostali trije omenjeni. Tretjepostavljeni Zverev je v treh nizih in po manj kot dveh urah odpravil Learnerja Tiena iz ZDA (6:3, 6:3, 6:4) in tako dokazal, da je trebušna viroza iz prejšnjega tedna in izpad v drugem krogu Hamburga zanj že preteklost.