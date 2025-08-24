Belorusinja z naskokom prva, Slovenke malenkost višje

Znana je najnovejša ženska teniška jakostna lestvica. Prva deseterica ostaja nespremenjena, pred nastopi na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku pa z velikim naskokom vodi Belorusinja Arina Sabalenka. Sledita Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.

Slovenke so malenkost pridobile. Veronika Erjavec je dve mesti višje kot v ponedeljek in je zdaj 138. Tamara Zidanšek je napredovala na 148., Kaja Juvan pa na 161. mesto. Dalila Jakupović ta teden zaseda 310. mesto.