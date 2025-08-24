Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
24. 8. 2025,
18.35

Lestvica WTA (24. avgust)

Belorusinja z naskokom prva, Slovenke malenkost višje

STA

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka začenja letošnji nastop na US Opnu kot prva igralka sveta. | Foto Reuters

Arina Sabalenka začenja letošnji nastop na US Opnu kot prva igralka sveta.

Foto: Reuters

Znana je najnovejša ženska teniška jakostna lestvica. Prva deseterica ostaja nespremenjena, pred nastopi na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku pa z velikim naskokom vodi Belorusinja Arina Sabalenka. Sledita Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.

Jannik Sinner
Sportal Slovenski moški tenis vse bolj tone, Italijan z veliko prednostjo

Slovenke so malenkost pridobile. Veronika Erjavec je dve mesti višje kot v ponedeljek in je zdaj 138. Tamara Zidanšek je napredovala na 148., Kaja Juvan pa na 161. mesto. Dalila Jakupović ta teden zaseda 310. mesto.

Lestvica WTA (24. avgust):

1. (1.) Arina Sabalenka (Blr)     11.225 točk
2. (2.) Iga Swiatek (Pol)           7933
3. (3.) Coco Gauff (ZDA)            7874
4. (4.) Jessica Pegula (ZDA)        4903
5. (5.) Mira Andrejeva (Rus)        4733
6. (6.) Madison Keys (ZDA)          4699
7. (7.) Zheng Qinwen (Kit)          4433
8. (8.) Jasmine Paolini (Ita)       4116
9. (9.) Amanda Anisimova (ZDA)      3869
10. (10.) Jelena Ribakina (Kaz)     3663
...
138. (140.) Veronika Erjavec (Slo)   517
148. (151.) Tamara Zidanšek (Slo)    480
161. (163.) Kaja Juvan (Slo)         446
310. (315.) Dalila Jakupović (Slo)   221
...

Arina Sabalenka
Sportal Arina Sabalenka začenja proti Švicarki, na delu tudi Emma Raducanu
Novak Đoković
Sportal Mladi Američan izziva dvakrat starejšega Novaka Đokovića
 
Veronika Erjavec Iga Swiatek Arina Sabalenka WTA lestvica
