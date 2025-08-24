Nedelja, 24. 8. 2025, 18.35
1 ura, 4 minute
Lestvica WTA (24. avgust)
Belorusinja z naskokom prva, Slovenke malenkost višje
Znana je najnovejša ženska teniška jakostna lestvica. Prva deseterica ostaja nespremenjena, pred nastopi na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku pa z velikim naskokom vodi Belorusinja Arina Sabalenka. Sledita Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.
Slovenke so malenkost pridobile. Veronika Erjavec je dve mesti višje kot v ponedeljek in je zdaj 138. Tamara Zidanšek je napredovala na 148., Kaja Juvan pa na 161. mesto. Dalila Jakupović ta teden zaseda 310. mesto.
Lestvica WTA (24. avgust):
1. (1.) Arina Sabalenka (Blr) 11.225 točk
2. (2.) Iga Swiatek (Pol) 7933
3. (3.) Coco Gauff (ZDA) 7874
4. (4.) Jessica Pegula (ZDA) 4903
5. (5.) Mira Andrejeva (Rus) 4733
6. (6.) Madison Keys (ZDA) 4699
7. (7.) Zheng Qinwen (Kit) 4433
8. (8.) Jasmine Paolini (Ita) 4116
9. (9.) Amanda Anisimova (ZDA) 3869
10. (10.) Jelena Ribakina (Kaz) 3663
...
138. (140.) Veronika Erjavec (Slo) 517
148. (151.) Tamara Zidanšek (Slo) 480
161. (163.) Kaja Juvan (Slo) 446
310. (315.) Dalila Jakupović (Slo) 221
...