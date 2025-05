Igralcem, ki na turnirju na Rolandu Garrosu igrajo proti domačim tenisačem, ni lahko. To je občutil tudi španski igralec Jaume Munar, ki je proti Francozu Arthurju Filsu izpadel po petih nizih. "Bilo je kot v cirkusu. To je najbolj nadležna publika na svetu.

Jaume Munar Foto: Reuters Osemindvajsetletni Jaume Munar je bil na novinarski konferenci še bolj oster: "Bom zelo odkrit. Ne bom se ugriznil v jezik. Razumem, da domači gledalci podpirajo svoje junake, da so glasni in veseli, a treba je spoštovati nasprotnika. Velikokrat sem igral v Južni Ameriki, ki je znana po svojem fanatizmu na športnih terenih, a kaj takega, kot so danes počeli gledalci tu v Parizu, še nisem doživel. Bili je zelo nespoštljivi do mene, še posebej v odločilnih trenutkih petega niza, ko nikakor nisem mogel servirati v normalnih razmerah."

Gledalci so ga motili z vzkliki, petjem francoske himne, copotanjem, posamezniki pa celo z vpitjem v trenutkih, ko je bila žoga že v zraku za servis. Direktorica turnirja Amelie Mauresmo se je s podobnimi pritožbami srečala že v preteklih letih, zato je letos na stadione prepovedan vnos alkoholnih pijač. Nad obnašanjem publike se je pritožil tudi Belgijec David Goffin, ki mu je gledalec med dvobojem z domačinom Giovannijem Perricardom v glavo vrgel čigumi.

Arthur Fils po zmagi. Foto: Reuters Munar, ki je izgubil 6:7, 6:7, 6:2, 6:0 in 4:6, je nadaljeval: "To je najbolj nadležna publika na svetu. V New Yorku je teniški turnir spektakel in šov. Uživamo tako igralci kot gledalci. V Avstraliji je podobno, v Londonu je obnašanje gosposko, le tu v Franciji pa gredo gledalci čez vse meje."

Jezen je bil tudi zaradi obravnave, ki jo je bil deležen Arthur Fils pri glavnemu sodniku. "Vsi smo videli, da je imel krče. Jaz sem jim imel mnogokrat, vendar po pravilih to ni razlog, da greš lahko v slačilnico in tam ostaneš tudi do deset minut. Sodnik je to dobro vedel, vendar mu je vseeno dovolil. Meni je nato dejal, da je imel težave s hrbtom."