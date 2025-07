Sanjski debi Petra Stojanovića, to mu ni uspelo že štiri leta!

Prišel, videl, zmagal in že osvojil lovoriko! Slovenski nogometni reprezentant Petar Stojanović je sanjsko debitiral za Legio. Prvič je za poljskega velikana iz Varšave zaigral na nedeljskem superpokalnem srečanju in pomagal soigralcem do zmage nad prvakom Lechom (2:0). To je njegova prva klubska lovorika po štirih sušnih letih.

Na Poljskem sta se v superpokalnem srečanju pomerila prvak Lech in pokalni zmagovalec Legia. Gostitelji so imeli v Poznanu prednost domačega igrišča, a so se na koncu na srečanju, ki ga je spremljalo 42.837 gledalcev, veselili gostje iz Varšave. Legia je uvodno lovoriko v sezoni 2025/26 osvojila po zmagi z 2:0, srečanje pa si bo po lepem zapomnil tudi Petar Stojanović. Dolgoletni slovenski reprezentant se je to poletje iz Italije, kjer je nazadnje nastopa za drugoligaša Salernitano, preselil na Poljsko. Sprejel je ponudbo poljskega velikana iz Varšave.

V zadnjih štirih letih se je Petar Stojanović dokazoval v prvi in drugi italijanski ligi, nato pa se je odločil, da sprejme ponudbo varšavske Legie. Foto: www.alesfevzer.com

Če za uvodni evropski tekmi v kvalifikacijah za ligo Europa proti Aktobeju iz Kazahstanu, Legia je na prvem srečanju doma zmagala z 1:0, še ni kandidiral, saj se ni znašel na seznamu prijavljenih igralcev, pa je prišel v poštev za superpokalni dvoboj na Poljskem.

Romunski trener Edward Iordănescu ga je poslal v igro v 75. minuti, ko je Legia že vodila z 2:0. Zamenjal je Japonca Ryoyo Morishito. Gostitelji so do konca srečanja znižali rezultat na 1:2, to pa je bilo tudi vse, kar jim je dovolila obramba Legie.

V Sloveniji in na Hrvaškem prvak kar devetkrat

Zadnji naslov prvaka je osvojil leta 2021 z zagrebškim Dinamom, kjer je sodeloval tudi z zvezdnikom španskega nogometa Danijem Olmom. Foto: Reuters Tako je izkušeni Ljubljančan, ki si je v 86. minuti prislužil rumeni karton, že v prvem nastopu, odkar nosi dres Legie, osvojil prvo lovoriko na Poljskem.

V karieri jih je osvajal kot po tekočem traku z Mariborom in zagrebškim Dinamom, ko pa se je preselil na Apeninski polotok, kjer je od leta 2021 branil barve Empolija, Sampdorie in Salernitane, se je moral privaditi na drugačno realnost, boj za obstanek. Tako je Stojanović, ki tudi pri Legii nosi dres s številko 30, v nedeljo osvojil svojo prvo klubsko lovoriko po štirih letih. Pred tem je bil nazadnje prvak z Dinamom leta 2021, s katerim je osvojil hrvaško prvenstvo petkrat, pred tem pa je štirikrat proslavljal kanto z Mariborom v Sloveniji.

Nekdanji nogometaš Maribora Dino Hotić se je poleti odločil za selitev iz Poljske v vroče ZAE. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimivo je, da bi se lahko v superpokalnem dvoboju na Poljskem pomeril proti nekdanjemu soigralcu iz Maribora Dinom Hotićem, ki ga zelo spoštuje, a se je nekdanji mladi slovenski reprezentant, pozneje pa občasni član izbrane vrste BiH, po osvojitvi poljskega naslova preselil v ZAE, kjer igra za Ajman Club. "Žal mi je, da se je Dino Hotić odločil za Bosno in Hercegovino. A to je bila pač njegova odločitev. Če se ne bi tako odločil, bi bil lahko danes pomemben del naše reprezentance," je 29-letni Ljubljančan, ki v dresu slovenske reprezentance izkazuje neverjetno željo, pripadnost in borbenost državnemu dresu, spregovoril leta 2023 v intervjuju za Sportal.